La IFAB reconoció un error arbitral que favoreció a Argentina en el Mundial

Se reabrió la polémica por la expulsión de Breel Embolo en el partido de Argentina ante Suiza. disputado en Kansas City en el Mundial.

El árbitro Pinheiro le muestra la roja a Embolo durante el partido entre la selección argentina y Suiza.

Una de las acciones más discutidas de la última Copa del Mundo volvió a instalarse en el centro de la escena. La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir y modificar las reglas del fútbol a nivel mundial, publicó una aclaración sobre el protocolo del VAR que, de manera indirecta, admite que la expulsión del delantero suizo Breel Embolo frente a la Selección Argentina fue producto de una incorrecta aplicación del reglamento.

La decisión generó un fuerte impacto porque se trata de una de las jugadas más polémicas del Mundial y porque el fallo terminó influyendo en el desarrollo de un partido decisivo para el camino de la Albiceleste hacia el título.

Con una entrerriana en cancha, Las Panteras conquistaron el bronce sudamericano

Día del Antropólogo en Argentina: por qué se celebra cada 27 de julio

Una jugada que dividió al mundo del fútbol

El episodio ocurrió durante los cuartos de final entre Argentina y Suiza, disputados en Kansas City. El encuentro se encontraba igualado 1-1 cuando, promediando el segundo tiempo, Breel Embolo cayó dentro del campo de juego tras un supuesto contacto con Leandro Paredes.

En primera instancia, el árbitro portugués João Pinheiro interpretó que el mediocampista argentino había cometido una infracción y decidió amonestarlo.

Sin embargo, desde el VAR advirtieron al juez sobre la acción. Tras revisar las imágenes, Pinheiro modificó completamente su decisión: anuló la tarjeta amarilla a Paredes y, en un giro inesperado, terminó mostrando la segunda amarilla a Embolo por considerar que había simulado la falta.

La consecuencia fue inmediata. El delantero suizo fue expulsado y Argentina afrontó el resto del encuentro con superioridad numérica, una ventaja que terminaría siendo determinante para imponerse por 3-1 durante el tiempo suplementario y avanzar a las semifinales.

Una decisión que generó controversia desde el primer momento

Apenas finalizado el encuentro comenzaron las críticas hacia la actuación arbitral.

Mientras desde Argentina se interpretó que Embolo había exagerado la caída y que la simulación justificaba la sanción disciplinaria, desde Suiza cuestionaron duramente la intervención del VAR y sostuvieron que el protocolo no permitía revisar ese tipo de jugadas cuando implicaban una segunda tarjeta amarilla.

Especialistas en arbitraje también mostraron opiniones divididas respecto de la legalidad del procedimiento utilizado por João Pinheiro.

Durante semanas, el debate se mantuvo abierto sin que existiera una postura oficial de los organismos encargados de las reglas del juego.

La aclaración de la IFAB sobre el partido de Argentina

En las últimas horas, la IFAB publicó una explicación sobre el alcance del protocolo VAR para este tipo de situaciones y terminó despejando las dudas.

A través de su cuenta oficial, el organismo recordó que:

"Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse".

Aunque el comunicado no hace referencia directa al partido entre Argentina y Suiza, la interpretación es prácticamente unánime: la expulsión de Embolo no debió producirse mediante una revisión del VAR porque la acción correspondía a una segunda amonestación y no a una expulsión directa.

En consecuencia, el procedimiento utilizado por el equipo arbitral no estaba contemplado dentro del protocolo vigente.

Cambios en la interpretación del reglamento

La aclaración de la IFAB también anticipa modificaciones para evitar que vuelva a repetirse una situación similar.

El organismo resolvió dar marcha atrás con la utilización del protocolo relacionado con la confusión de identidad en acciones de simulación y anunció que estudiará en profundidad este tipo de jugadas antes de redactar una normativa específica.

El objetivo es eliminar zonas grises del reglamento y brindar mayor seguridad jurídica a árbitros, futbolistas y equipos arbitrales encargados del VAR.

La decisión refleja que la interpretación aplicada durante el Mundial no resultó adecuada y que era necesario precisar el alcance de las revisiones tecnológicas.

Un fallo que pudo cambiar un partido

La expulsión de Embolo modificó notablemente el desarrollo del encuentro.

Con un jugador menos, Suiza debió resignar protagonismo y replegarse para intentar sostener el empate durante el tiempo suplementario.

Argentina aprovechó los espacios que comenzaron a aparecer y terminó imponiendo su jerarquía para sellar un triunfo por 3-1 que la depositó entre los cuatro mejores del torneo.

Por ese motivo, la acción continúa siendo objeto de análisis, ya que una decisión arbitral incorrecta en una instancia eliminatoria puede alterar el rumbo de un campeonato del mundo.

El debate sobre el VAR continúa

Desde su implementación, el VAR ha permitido corregir numerosos errores arbitrales, pero también ha generado nuevas discusiones relacionadas con el alcance de sus intervenciones.

La polémica protagonizada por Embolo y Paredes se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la Copa del Mundo y ahora, con la aclaración de la IFAB, adquiere una nueva dimensión.

El reconocimiento implícito del organismo rector de las reglas del fútbol confirma que el protocolo fue aplicado de manera incorrecta y reabre el debate sobre los límites de la tecnología en el arbitraje.

Aunque el resultado del partido y el título conseguido posteriormente por la Selección Argentina permanecen inalterables, la publicación de la IFAB deja en evidencia que una de las decisiones arbitrales más discutidas del Mundial no estuvo respaldada por el reglamento vigente en ese momento y marca un precedente para futuras competencias internacionales.