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Prorrogan la convocatoria para directores entrerrianos del Teatro Nacional Cervantes

El Teatro Nacional Cervantes y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos extendieron hasta el viernes 11 de septiembre la convocatoria destinada a directores y directoras de la provincia.

6 de septiembre 2026 · 12:02hs
Prorrogan la convocatoria para directores entrerrianos del Teatro Nacional Cervantes

El Teatro Nacional Cervantes y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos extendieron la convocatoria destinada a directores y directoras de la provincia que deseen presentar proyectos teatrales para ser realizados y estrenados en La Vieja Usina de Paraná en junio de 2027.

El Teatro Cervantes busca un proyecto entrerriano para producir y estrenar en Paraná en 2027

La inscripción permanecerá abierta hasta este viernes 11 de septiembre inclusive y forma parte de una edición especial del programa federal TNC Produce en el País, que celebra sus 20 años de recorrido por distintas provincias argentinas.

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Organizada por la Secretaría de Cultura provincial, Municipio de Paraná y Asociación Mariano Moreno, con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

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En esta oportunidad, el Teatro Nacional Cervantes implementa por primera vez un sistema de tres convocatorias simultáneas de coproducción directa e integral en Chubut, Entre Ríos y La Rioja.

La iniciativa tiene como objetivo profundizar la federalización de las artes escénicas nacionales y recuperar el vínculo y la producción conjunta con territorios que no participaron del programa durante la última década.

Los proyectos presentados atravesarán una instancia de preselección a cargo de un comité curatorial integrado por Victoria Lerario, de Tierra del Fuego; Blas Arrese Igor, de Buenos Aires; y Carly Bastarrechea, de Misiones, referentes de las artes escénicas a nivel nacional.

La resolución y selección final estará a cargo de la Dirección General del Teatro Nacional Cervantes.

Requisitos y plazos

La convocatoria está destinada a proyectos de la provincia de Entre Ríos y permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre a las 23.59.

Las propuestas deberán presentarse únicamente de manera digital a través del formulario de inscripción habilitado para la convocatoria. No se recibirán proyectos enviados por otras vías.

Además, no podrán participar propuestas que ya hayan sido estrenadas, que se encuentren presentadas simultáneamente en otras instituciones o concursos, ni aquellas que hayan iniciado su etapa de producción.

La convocatoria representa una nueva oportunidad para los trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas entrerrianas de formar parte de un programa federal que impulsa la producción teatral en distintas regiones del país y, en esta ocasión, tendrá a Paraná como uno de sus escenarios protagonistas.

Las personas interesadas pueden consultar las bases y condiciones en la página oficial del Teatro Nacional Cervantes y completar la inscripción a través del formulario online. Por dudas o consultas, pueden comunicarse al correo [email protected].

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Convocatoria directores Teatro Nacional Cervantes
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