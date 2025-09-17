Uno Entre Rios | Ovación | River

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

River intentará sacar ventaja cuando, desde las 21.30, reciba al temible Palmeiras, en la ida de los cuartos de final.

17 de septiembre 2025 · 09:04hs
River tiene el anhelo de volver a conquistar el certamen más importante del continente.

River tiene el anhelo de volver a conquistar el certamen más importante del continente.

River recibirá este miércoles al temible Palmeiras en el Estadio Monumental, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se disputará desde las 21.30, bajo el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El conjunto de Marcelo Gallardo viene de un importante triunfo frente a Estudiantes por 2 a 1 en condición de visitante. Ese partido el DT cambió de esquema táctico, ya que se presentó una innovadora línea de tres defensores (3-5-2) que le dio solidez defensiva y una base sobre la cual construir su fútbol, algo que volvería a aplicar frente al equipo brasileño.

Con decisiones por tomar, el Muñeco debe definir al sustituto de Giuliano Galoppo en el mediocampo, puesto que podría ser ocupado por Kevin Castaño, uno de los que corre con ventaja por sobre Matías Galarza, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina.

También se espera el regreso de Gonzalo Montiel al carril derecho de la defensa, en reemplazo de Fabricio Bustos. La principal duda, sin embargo, se centra en la dupla de la zaga central: la disputa está entre Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz.

River se metió entre los ocho mejores de la Copa Libertadores tras eliminar a Libertad de Paraguay por penales, luego de igualar 1 a 1 en el resultado global (0 a 0 en la ida y 1 a 1 en la vuelta).

Por su parte, Palmeiras llega con la moral por las nubes al cruce de cuartos de final, donde se metió tras eliminar abruptamente a Universitario (4 a 0 en el global).

De cara al choque en Núñez, el entrenador Abel Ferreira tiene dos dudas. En el lateral derecho, el argentino Agustín Giay, ex-San Lorenzo, pelea con Khellven por un lugar, y en la mitad de la cancha aparece como una variante Andreas Pereira, flamante refuerzo del elenco paulista, que se podría meter en el once por Evangelista.

Formaciones para River y Palmeiras

River: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; A. Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

Hora y TV: 21.30 (FOX Sports/Telefé).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Monumental.

Los antecedentes en la Copa Libertadores

Este será el tercer cruce de eliminación directa entre ambos equipos en la Libertadores. En las dos ocasiones anteriores, en las semifinales de 1999 y 2021, el vencedor fue Palmeiras.

En el primer cruce, River ganó la ida como local por 1 a 0 con gol de Sergio Berti, pero el Palmeiras lo dio vuelta en la revancha, donde goleó 3 a 0 con tantos de Alex y Roque Junior, por duplicado.

En el último antecedente, en la ida, que se llevó a cabo en la cancha de Independiente, Palmeiras consiguió una contundente goleada por 3 a 0, gracias a los tantos de Rony, Luiz Adriano y Matías Viña.

En la revancha, River ganó 2 a 0 con goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré, pero no le alcanzó en un encuentro en el que el VAR le anuló el tercer gol.

Además, se enfrentaron dos veces en la fase de grupos de la extinta Copa Mercosur. En 1999, en el Monumental, empataron 3 a 3; mientras que en Brasil fue triunfo 3 a 0 del Verdao. En 2001 igualaron 2 a 2 en San Pablo y 3 a 3 en Buenos Aires.

