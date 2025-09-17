Uno Entre Rios | Show | Gustavo Cordera

Gustavo Cordera: "Quiero cerrar esa herida definitivamente"

El músico Gustavo Cordera reapareció en los medios y volvió a referirse a las declaraciones que realizó en agosto de 2016, que derivaron en un repudio generalizado

17 de septiembre 2025 · 11:21hs
El músico Gustavo Cordera reapareció en los medios y volvió a referirse a las declaraciones que realizó en agosto de 2016, que derivaron en un repudio generalizado que él mismo describió como una “cancelación” de casi 10 años.

Gustavo Cordera y sus polémicas declaraciones

En una entrevista concedida al canal de streaming Gelatina, el exlíder de Bersuit Vergarabat calificó aquella experiencia como una “persecución organizada”, en alusión a las repercusiones sociales y legales que afrontó tras sus dichos sobre el acoso sexual.

El episodio se originó en agosto de 2016, cuando Cordera participó en una conferencia con estudiantes de la escuela de periodismo TEA Arte. Allí, consultado por denuncias de abusos que involucraban a otros músicos, el cantante pronunció expresiones que fueron difundidas en redes sociales y provocaron una inmediata reacción de rechazo. Entre ellas, afirmó que “hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo”, lo que generó una masiva ola de repudio en el ámbito educativo, artístico y social.

La directora de TEA Arte, Ingrid Beck, calificó en su momento las declaraciones como “barbaridades” y señaló que varias alumnas se sintieron incómodas durante la charla. Estudiantes presentes confirmaron la veracidad de lo sucedido y el material se viralizó rápidamente.

En una entrevista reciente con Mario Pergolini, emitida por Canal 13, Cordera retomó el tema y expresó:

Tuve la mala fortuna y la desgracia de haberme equivocado. Dije algo en un momento histórico y en un lugar de una manera desubicada, de una manera que lastimó a mucha gente, y quiero pedir disculpas públicamente por eso. Quiero cerrar esa herida definitivamente”.

El músico agregó que no pretende pedir perdón, pero sí ofrecer disculpas:

“No quise lastimar a nadie, no fue esa mi intención. Hago canciones que son puentes para que las heridas sanen. No le voy a pedir a la gente que me perdone, pero sí voy a pedir disculpas. Mi sueño sería que la sociedad, que está tan fracturada, pueda sanar. El amor es la única reparación que hay ante estas cosas y es lo que quiero”.

