Mauricio Chiementín: "Atlético Paraná quiere recuperar lo que logró en su historia"

El peso de la historia obliga a Atlético Paraná a asumir el rol de protagonista en el Torneo Regional Amateur. Para encarar esta responsabilidad la dirigencia del Decano anunció el lunes la contratación de Mauricio Chiementín. El entrenador santafesino, de amplio recorrido en el ámbito del ascenso, asumió el martes el cargo en la entidad de barrio San Martín.

El DT, que ascendió al Torneo Federal A con San Martín de Formosa y perdió la final por el salto de categoría con Colón de San Justo, tuvo su primer contacto con sus dirigidos en el estadio Pedro Mutio. “Esta semana la vamos a utilizar a modo de diagnóstico con los chicos que ya están en el club. Tenemos que armar un plantel para el Regional, donde habrá muchos chicos de la institución, para después comenzar a sumar incorporaciones”, indicó Chiementín, en diálogo con La Mañana de La Red.

La llegada de Mauricio Chiementín a barrio San Martín

Su nombre fue acercado semanas atrás a la dirigencia del Gato. Luego de un par de entrevista acordaron la contratación. “Tati Furios acercó ni nombre a la dirigencia. Ellos lo evaluaron, tuvimos varias charlas. Después nos pusimos de acuerdo y hoy (por el martes) arrancamos el proceso deseando lograr los objetivos que quiere el club”, aspiró.

En este punto, el santafesino fue claro al momento de anunciar las metas que se trazarán. “El objetivo del club es ir recuperando cosas que en algún momento ha ganado y ha perdido con el tiempo”, subrayó. Luego agregó: “Si el objetivo no sería el ascenso, significaría que uno quiere solamente participar. Y en ese casi ni siquiera se realiza un gasto en incorporar, ni en un técnico, ni en nada. Nosotros tenemos como objetivo el ascenso. Sabemos que será muy difícil pero es un el club que tiene historia, tiene logros importantes, ha jugado en la Primera Nacional, y quiere recuperar eso que ha logrado en la historia. A mí me encanta el desafío. Lo vamos a intentar, y vamos a dejar la piel del equipo y todo lo que estemos trabajando para lograrlo el objetivo”, se entusiasmó.

Mauricio Chiementín 2 Atlético Paraná Mauricio Chiementín inició su ciclo en Atlético Paraná.

Al momento de detallar como anhela conformar el plantel que representará al Rojiblanco en el Regional Amateur, describió: “Pensamos armar un mix entre jugadores de experiencia más otros valores destacados de reserva, que tengan contrato en Colón, en Unión y en Patronato. En este torneo compiten muchos jugadores de 35, 36 años y pensamos sumar también juventud porque muchas veces los partidos se desarrollan con muchísimo calor y los más jóvenes tienen otro ritmo de juego que puede favorecernos. Primero tendremos que elegir jugadores que, siendo jóvenes, tenga el temple y la capacidad de aguantar cuestiones que presenta este torneo. Por eso no nos vamos apurar en elegir las incorporaciones”, afirmó.

El equipo que buscará ser protagonista en el Torneo Regional Amateur

El DT, que trabajó durante más de una década en todas las categorías formativas de Colón de Santa Fe, adelantó cual es la impronta que buscará imprimirle a Atlético Paraná. “Me gusta hacer tenencia, pero no me gusta hacerla sin atacar. La tenencia por hacerla, no es lo que me gusta. Cuando uno hace tenencia tiene que ser hacia adelante. Además me gusta contragolpear muy bien, trabajar las pelotas paradas tanto en defensa como en ataque. Y después, mientras mejor juegue, más posibilidades tendrá de ganar. Pero si me preguntás si es tenencia o directo, mis equipos son más directo, que no quiere decir que estemos tirando pelotazo para adelante. Eso no es la idea, pero mis equipos son más directo que de ejercer tenencia”, detalló.

Chiementín ya puso manos a la obra. Llegó a barrio San Martín con vocación de trabajo y la ilusión de ingresar en la nómina de entrenadores que ingresaron en la historia de Atlético Paraná como Daniel Veronesse, Edgardo Cervilla y Hugo Fontana. Cuenta con el tiempo necesario para realizar la evaluación del plantel que tiene a disposición para determinar los pasos a seguir para potenciar la estructura.

En el periodo de planificación a la competencia el flamante DT del Gato tiene una idea clara: darle ritmo de competencia a la estructura. “Es un gran error realizar una mini pretemporada en octubre, cuando el jugador está con muy poco combustible por todo el año de competencia. Solo tenemos que darle el rodaje futbolístico y de competencia exigente para armar el equipo. Si uno se equivoca en eso, el jugador no vuelve a recuperarse”, argumentó Chiementín, el entrenador que la dirigencia del Gato depositó la confianza para intentar dar el salto de categoría.

Amistoso confirmado e incorporaciones de Atlético Paraná

Atlético paraná tiene confirmado el primer encuentro amistoso de preparación con vistas al inicio del torneo regional Amateur. el 25 de septiembre se trasladará hacia santa Fe donde enfrentará al plantel de la división reserva de Unión de Santa Fe que clasificó a la final de la Copa santa Fe. el cuerpo técnico del Gato está trabajando para cerrar otros ensayos ante los selectivos de Colón y de Patronato.

Por otro lado, el Decano tiene sus primeras dos incorporaciones. Uno de ello es el defensor Agustín Albano, quien inició la temporada 2026 jugando el Torneo Federal A para Sportivo Belgrano de San Francisco. El futbolista, de 26 años, registra pasos en Colón de Santa Fe, Colón de San Justo, Gutiérrez Sport Club de Mendoza, Sportivo Las Parejas y Atlético San Jorge.

La segunda cara nueva del Rojiblanco es el delantero Exequiel Gómez, de último paso en Colón de San Justo y con experiencia en Colón de Santa Fe, Sportivo Patria de Formosa y Club Presidente Hayes de Paraguay.