La Municipalidad de Paraná asume la finalización del Acceso Este

Se formaliza el acuerdo entre Vialidad Nacional, el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná para terminar vinculación de Ruta 12 y la Circunvalación

La intendenta Rosario Romero y el gobernador Rogelio Frigerio anunciaron este miércoles un convenio con Vialidad Nacional y el Gobierno de Entre Ríos que habilita a la Municipalidad de Paraná a hacerse cargo de la culminación de la obra de vinculación de la Ruta Nacional Nº 12 con la avenida Circunvalación .

Abarca el tramo comprendido entre el arroyo Saucesito y avenida Almafuerte. Se trata de una intervención clave para la conectividad de la capital entrerriana, paralizada desde 2023, y que alcanzaba un 76% de avance. La Municipalidad financiará con recursos propios la finalización de la obra vial, mientras que la Provincia de Entre Ríos ejecutará la iluminación y Vialidad Nacional aportará la señalización vertical y las barandas de seguridad.

La intendenta Rosario Romero recordó que desde el año pasado venía solicitando que Nación, Provincia y Municipio compartieran los costos de la obra. Finalmente, se acordó que la Municipalidad asumirá la mayor parte de la inversión vinculada a la trama vial (90% del total de la obra), mientras que la Provincia aportará la iluminación (8% del total de la obra) y la Nación la señalización (2 % del total de la obra). “Habíamos pedido aportar un tercio cada Estado, pero es un aporte que nos permitirá concretar una obra estratégica para Paraná“, destacó.

“Es una obra largamente esperada que va a mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito y potenciar el desarrollo económico de Paraná y de toda el área metropolitana. Vamos a retomar los trabajos por etapas y habilitar tramos priorizando la seguridad, la integración urbana y el ordenamiento vial”, agregó la presidenta municipal.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, explicó: “Es una obra fundamental para Paraná y para toda la provincia, es el acceso a la capital de la provincia y merece tener un acceso acorde a la importancia de la ciudad, es un principio de solución muy importante y vamos a trabajar en equipo para que tenga éxito”.

“Esta obra no puede esperar, tiene una urgencia y decidimos encararla y hacerla en conjunto”, dijo por último.

El plan de tareas incluye la finalización de la calzada y el terraplén, recuperación de taludes, conexión con calles urbanas, alumbrado, semaforización, señalización, estructuras de seguridad vial y adecuación de desagües pluviales. En esta primera etapa se intervendrá en el tramo entre calle Hernandarias y avenida Almafuerte, además de la intersección con calle Miguel David, por la urgencia de compatibilizar con el tránsito actual.

La obra demandará una inversión estimada de 6.000 millones de pesos, afrontados con recursos municipales y ejecutados según disponibilidad presupuestaria.

Romero subrayó que: “Este acuerdo es un paso fundamental para avanzar en una obra estratégica para Paraná que estaba paralizada y que impacta directamente en la vida de la gente, mejorando la circulación y generando más oportunidades para la capital de la provincia”.