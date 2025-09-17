El Papa León XIV llamó a la paz y manifestó su cercanía "con el pueblo palestino de Gaza"

El Papa León XIV reiteró su llamamiento al alto el fuego, la liberación de rehenes, la acción diplomática y el respeto del derecho internacional humanitario.

El Papa León XIV expresó una vez más su profunda preocupación por la situación en Gaza y pidió un alto el fuego inmediato en la región. En su audiencia general del miércoles, también reiteró su llamamiento a la liberación de los rehenes y al pleno respeto del derecho internacional humanitario.

"Expreso mi profunda solidaridad con el pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y sobreviviendo en condiciones intolerables, obligado a abandonar su tierra una vez más", declaró el pontífice ante unos 35.000 peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro.

Donald Trump Benjamín Netanyahu Franja de Gaza Israel Crisis humanitaria.jpg

"Ante el Señor Todopoderoso, que ordenó: 'No matarás', y ante toda la humanidad, todo ser humano tiene una dignidad inviolable que debe ser respetada y salvaguardada", enfatizó León XIV.

"Reitero mi llamamiento al alto el fuego, a la liberación de los rehenes, a una solución diplomática negociada y al pleno respeto del derecho internacional humanitario", expresó.

El Padre invitó además a unirse a su "ferviente oración" para que "amanezca pronto una mañana de paz y de justicia".

Antes de partir, el Papa también agradeció las numerosas felicitaciones recibidas con motivo de su onomástico (San Roberto) este miércoles 17 de septiembre. "¡Muchas gracias! ¡Mi bendición para todos!", dijo León, antes de saludar, como es habitual tras las audiencias, a los cardenales y obispos presentes, así como a otros invitados especiales.