Abel Ferreira, cuestionado en Palmeiras antes del choque contra River

El entrenador portugués está en el foco de los hinchas y los dirigentes de Palmeiras por el desempeño de su equipo.

Palmeiras mostró una cara arrolladora en la fase de grupos de la Copa Libertadores, con puntaje ideal, 18 tantos a favor y apenas cuatro en contra. Sin embargo, más allá de los números, Abel Ferreira arriba al enfrentamiento con River envuelto en un clima enrarecido y bajo la lupa de la dirigencia y los hinchas.

El entrenador portugués viajó a su país natal por cuestiones personales y su ausencia en San Pablo, en plena fecha FIFA, generó malestar en la torcida. El empate sin brillo frente a Corinthians en el Brasileirao potenció las críticas y, a días del duelo de cuartos, todavía no había confirmación oficial sobre su regreso a los entrenamientos, que podría producirse este martes.

En redes sociales, los mensajes de los hinchas apuntaron contra la decisión del técnico de no acompañar al plantel en un momento clave del semestre. La disconformidad no es nueva: el funcionamiento del equipo no convence pese a las fuertes inversiones en refuerzos y el malhumor se acentuó tras la eliminación en la Copa de Brasil, también frente a Corinthians.

A este escenario se suma la incertidumbre sobre su futuro. Ferreira tiene contrato vigente hasta diciembre, pero aún no respondió a la propuesta de extender el vínculo hasta 2027. El DT, bicampeón de América en 2020 y 2021, recibió sondeos desde Asia y Europa, lo que alimenta los rumores de una posible salida.

Además, hay una fuerte interna entre el DT y la presidenta del club, Leila Pereira. Es que la mandamás del Verdao recibió críticas por su austeridad en los mercados de pases anteriores, por eso este año aprobó una inversión de más de 100 millones de dólares para reforzar al plantel.

El enojo de Abel Ferreira

Tras el empate contra Corinthians en el Brasileirão, Ferreira mostró su malestar por la falta de recambio, algo que no cayó bien en la dirigencia considerando la inyección económica que emprendió el club en el último libro de transferencias. "Ya no había ningún delantero centro en el banco", soltó en conferencia el portugués.

Desde Brasil ya se mencionó a Artur Jorge como candidato en caso de un eventual relevo. No obstante, el representante del entrenador ex Botafogo fue categórico. "Quien quiera que venga, no va a salir en medio de la temporada", aseguró Hugo Cajuda en diálogo con ESPN Brasil.

De esta manera, es un hecho que Ferreira estará en el banco para enfrentar a River y tendrá un nuevo cruce estratégico con Marcelo Gallardo, técnico al que siempre manifestó admiración. El futuro a largo plazo, sin embargo, permanece abierto y nadie en Palmeiras se anima a dar certezas.

Más allá de estos problemas, la realidad es que el Verdão cuenta con un plantel repleto de jerarquía y será un rival de temer para el Millonario, con figuras como Vitor Roque, Felipe Anderson, Gustavo Gómez, José Manuel Lopéz y la reciente incorporación que costó 10.000.000 USD, Andreas Pereira.