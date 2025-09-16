Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Tres jóvenes fueron demorados por la policía en Paraná tras ser sorprendidos haciendo grafitis en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Durante la madrugada de este martes, personal policial de la Comisaría Segunda realizaba una recorrida preventiva por calle Racedo, entre Belgrano e Yrigoyen, cuando observaron a tres jóvenes efectuando grafitis sobre una caja de luz ubicada en el exterior del Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a identificar y demorar a los involucrados, tratándose de una mujer de 22 años y dos hombres de 25. De inmediato, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso que se labren actuaciones por el supuesto delito de daños.

Asimismo, se ordenó que se realice la correcta identificación de los tres jóvenes, quienes quedaron en libertad, pero supeditados a la causa mientras avanza la investigación.

Centro Cultural reinaugurado

El Centro Cultural vandalizado fue reinaugurado a principios de este mes. La obra formó parte del plan de recuperación de espacios públicos y patrimoniales que la Municipalidad de Paraná, con el acompañamiento de Provincia y Nación. La obra integral fue gestionada por la Municipalidad y será financiada por el Gobierno provincial. Incluye infraestructura, accesibilidad y drenajes pluviales.