Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

15 de septiembre 2025 · 10:35hs
Foto: Chajarí al Día

Foto: Chajarí al Día

Este lunes falleció en la terapia intensiva del hospital Delicia Masvernat de Concordia un joven motociclista que se había accidentado en la madrugada del sábado en Chajarí.

El siniestro vial había ocurrido, en avenida Siburu y Estrada, cuando la moto motocicleta Honda Twister 250, en la que se trasladaba junto a otra persona chocó contra una camioneta Chevrolet S10. Los dos ocupantes de la motocicleta no llevaban casco protector, según se había informado desde la Jefatura de Policía Federación.

La camioneta circulaba por calle Siburu en dirección a 9 de Julio, mientras que la motocicleta lo hacía por calle Estrada hacia calle Mitre. Por causas que se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron.

En el lugar intervinieron personal de Comisaría Chajarí, Accidentología Vial de la División Policía Científica y el Fiscal en turno, quien dispuso el secuestro de los vehículos y la extracción de sangre a los conductores involucrados.

En primera instancia los heridos fueron atendidos en el hospital Santa Rosa de esa ciudad y luego, el joven de 21 años, de apellido Marzoratti, quien había sufrido politraumatismos y traumatismo de cráneo severo, había sido trasladado al hospital concordiense.

Este lunes se informó su deceso.

