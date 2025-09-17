Uno Entre Rios | La Provincia | Colón

Fiesta de los Estudiantes en Colón: la seguridad y el acompañamiento rumbo a la Quema del Muñeco

La Municipalidad de Colón confirmó el dispositivo integral para la fiesta de los estudiantes que tendrá lugar el fin de semana en el Parque Herminio Quirós.

17 de septiembre 2025 · 09:30hs
Fiesta de los Estudiantes en Colón: la seguridad y el acompañamiento rumbo a la Quema del Muñeco

Fiesta de los Estudiantes en Colón: la seguridad y el acompañamiento rumbo a la Quema del Muñeco

El Municipio de Colón refuerza el cuidado, la seguridad y el acompañamiento rumbo a la Quema del Muñeco el próximo sábado 20 de septiembre. La elección del Parque Quirós responde a criterios de iluminación, contención y accesibilidad. Las autoridades solicitan el cuidado ante el consumo responsable y prevención del mismo.

LEER MÁS: Día del Estudiante: ¿y ahora qué?

Con todo el dispositivo en marcha y a la espera de buenas condiciones climáticas, la Municipalidad convoca a la comunidad a disfrutar responsablemente de la Fiesta de los Estudiantes y de la Quema del Muñeco el próximo sábado 20 de septiembre en el Parque Herminio Quirós, honrando una tradición que Colón vive con emoción y que ya forma parte del calendario de fiestas populares de la ciudad.

socios de colon tomaron la sede: gritos y discusiones con la dirigencia

Socios de Colón tomaron la sede: gritos y discusiones con la dirigencia

colon se sigue hundiendo en la primera nacional

Colón se sigue hundiendo en la Primera Nacional

Aporte

El secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, resaltó que este año se priorizó el bienestar de los jóvenes en todo el proceso previo: “Empezamos a cambiar las condiciones y encontramos el lugar adecuado para que trabajen cuidados, a resguardo del clima y con servicios”. Además, informó que la Municipalidad destinó $6.700.000 para la fiesta, cubrirá el 50% de los costos de los efectivos policiales y donó la motocicleta que se sortea como premio, cuyos números son vendidos por los propios estudiantes para fortalecer el financiamiento de la actividad.

Con el cronograma confirmado y el Muñeco en etapa de pintura, Villalba destacó el buen comportamiento y la participación de las familias durante la preparación: “Cuando se dan garantías, se conversa con sinceridad y se trabaja con ida y vuelta, es posible llegar a consensos y ordenar la fiesta”.

Preparación del Muñeco

Durante las semanas previas, los cursos utilizaron un galpón del predio en el acceso a la ciudad, lo que permitió avanzar con la construcción bajo techo, con baños, resguardo ante lluvias y frío, y personal de sereno. El Muñeco ya está listo y en detalles finales de pintura. “La familia acompañó y los chicos trabajaron en condiciones dignas; eso mejora los resultados y el clima de toda la celebración”, señaló Villalba.

La Municipalidad aportó $6.700.000, abonará el 50% del servicio policial requerido y donó una moto para la rifa oficial, cuyo producido ayuda a solventar gastos de la organización estudiantil. “Es una fiesta de toda la ciudad, con proyección regional; el Estado municipal se involucra para que salga bien”, subrayó el secretario.

quema del muñeco estudiantes colon

Consumo responsable y prevención en Parque Quirós

Para la jornada central, se dispuso cercado perimetral del predio, controles de Policía e Inspección, ambulancia del Hospital en sitio y un dispositivo de prevención coordinado por SEDRONAR con equipos de psicólogos, enfermeros y médicos. “Trabajamos reuniones periódicas con las fuerzas y áreas técnicas para garantizar que sea un día de disfrute”, explicó Villalba.

La elección del Parque Quirós responde a criterios de iluminación, contención y accesibilidad, promoviendo la participación de las familias. “Nos parecía riesgoso el Bajo Termas por su amplitud y cercanía al río; en el Parque logramos que madres y padres vuelvan a compartir la fiesta, lo cual ordena y cuida”, indicó.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano se impulsa una campaña de consumo responsable y abordaje de emociones propias de estas celebraciones. “Sedronar —que depende de esta Secretaría— viene trabajando hace tiempo con materiales y charlas para que los chicos sepan cómo cuidarse. Queremos que el recuerdo sea inolvidable por lo lindo, no por un exceso”, enfatizó Villalba.

El operativo contempla la presencia de Niñez, Adolescencia y Familia, coordinada por Naara Baptista, y el equipo de SEDRONAR a cargo de Cristhián González. “Estaremos en territorio, acompañando a los chicos y a las familias, listos para intervenir y derivar si hiciera falta. La prioridad es que todos disfruten de manera segura”, concluyó Juan Pablo.

Colón Estudiantes Parque
Noticias relacionadas
Entre Ríos. Nuestro objetivo siempre ha sido reducir las listas de espera, informaron desde el Cucaier.

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

El psicólogo e investigador del Conicet, Santiago Resett, desarrolló uno de los videojuegos para prevenir el grooming y el bullying.

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

Se formaliza el acuerdo entre Vialidad Nacional, el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná para terminar vinculación de Ruta 12 y la Circunvalación

La Municipalidad de Paraná asume la finalización del Acceso Este

Los diputados entrerrianos: Bordet, Gaillard, Osuna, Tomas; Morchio, Benedetti, Antola, Ballejos y Benedit.

Universidades y Garrahan: expectativa por el voto de diputados entrerrianos a los vetos de Milei

Ver comentarios

Lo último

Shakira agrega un tercer show en Vélez tras agotar las entradas

Shakira agrega un tercer show en Vélez tras agotar las entradas

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

La escuela va al teatro: propuestas artístico-pedagógicas en octubre en Paraná

La escuela va al teatro: propuestas artístico-pedagógicas en octubre en Paraná

Ultimo Momento
Shakira agrega un tercer show en Vélez tras agotar las entradas

Shakira agrega un tercer show en Vélez tras agotar las entradas

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

La escuela va al teatro: propuestas artístico-pedagógicas en octubre en Paraná

La escuela va al teatro: propuestas artístico-pedagógicas en octubre en Paraná

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

Agustín Franzoni fue repudiado tras declarar que guardaba videos íntimos de sus exparejas

Agustín Franzoni fue repudiado tras declarar que guardaba videos íntimos de sus exparejas

Policiales
En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Ovación
APB: Sionista es el nuevo líder del Torneo Clausura

APB: Sionista es el nuevo líder del Torneo Clausura

Mauricio Chiementín: Atlético Paraná quiere recuperar lo que logró en su historia

Mauricio Chiementín: "Atlético Paraná quiere recuperar lo que logró en su historia"

Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta para los más chicos

Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta para los más chicos

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

La provincia
Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

La Municipalidad de Paraná asume la finalización del Acceso Este

La Municipalidad de Paraná asume la finalización del Acceso Este

Universidades y Garrahan: expectativa por el voto de diputados entrerrianos a los vetos de Milei

Universidades y Garrahan: expectativa por el voto de diputados entrerrianos a los vetos de Milei

Fiesta de los Estudiantes en Colón: la seguridad y el acompañamiento rumbo a la Quema del Muñeco

Fiesta de los Estudiantes en Colón: la seguridad y el acompañamiento rumbo a la Quema del Muñeco

Dejanos tu comentario