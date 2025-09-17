La Municipalidad de Colón confirmó el dispositivo integral para la fiesta de los estudiantes que tendrá lugar el fin de semana en el Parque Herminio Quirós.

Fiesta de los Estudiantes en Colón: la seguridad y el acompañamiento rumbo a la Quema del Muñeco

El Municipio de Colón refuerza el cuidado, la seguridad y el acompañamiento rumbo a la Quema del Muñeco el próximo sábado 20 de septiembre. La elección del Parque Quirós responde a criterios de iluminación, contención y accesibilidad. Las autoridades solicitan el cuidado ante el consumo responsable y prevención del mismo.

Con todo el dispositivo en marcha y a la espera de buenas condiciones climáticas, la Municipalidad convoca a la comunidad a disfrutar responsablemente de la Fiesta de los Estudiantes y de la Quema del Muñeco el próximo sábado 20 de septiembre en el Parque Herminio Quirós, honrando una tradición que Colón vive con emoción y que ya forma parte del calendario de fiestas populares de la ciudad.

Aporte

El secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, resaltó que este año se priorizó el bienestar de los jóvenes en todo el proceso previo: “Empezamos a cambiar las condiciones y encontramos el lugar adecuado para que trabajen cuidados, a resguardo del clima y con servicios”. Además, informó que la Municipalidad destinó $6.700.000 para la fiesta, cubrirá el 50% de los costos de los efectivos policiales y donó la motocicleta que se sortea como premio, cuyos números son vendidos por los propios estudiantes para fortalecer el financiamiento de la actividad.

Con el cronograma confirmado y el Muñeco en etapa de pintura, Villalba destacó el buen comportamiento y la participación de las familias durante la preparación: “Cuando se dan garantías, se conversa con sinceridad y se trabaja con ida y vuelta, es posible llegar a consensos y ordenar la fiesta”.

Preparación del Muñeco

Durante las semanas previas, los cursos utilizaron un galpón del predio en el acceso a la ciudad, lo que permitió avanzar con la construcción bajo techo, con baños, resguardo ante lluvias y frío, y personal de sereno. El Muñeco ya está listo y en detalles finales de pintura. “La familia acompañó y los chicos trabajaron en condiciones dignas; eso mejora los resultados y el clima de toda la celebración”, señaló Villalba.

La Municipalidad aportó $6.700.000, abonará el 50% del servicio policial requerido y donó una moto para la rifa oficial, cuyo producido ayuda a solventar gastos de la organización estudiantil. “Es una fiesta de toda la ciudad, con proyección regional; el Estado municipal se involucra para que salga bien”, subrayó el secretario.

quema del muñeco estudiantes colon

Consumo responsable y prevención en Parque Quirós

Para la jornada central, se dispuso cercado perimetral del predio, controles de Policía e Inspección, ambulancia del Hospital en sitio y un dispositivo de prevención coordinado por SEDRONAR con equipos de psicólogos, enfermeros y médicos. “Trabajamos reuniones periódicas con las fuerzas y áreas técnicas para garantizar que sea un día de disfrute”, explicó Villalba.

La elección del Parque Quirós responde a criterios de iluminación, contención y accesibilidad, promoviendo la participación de las familias. “Nos parecía riesgoso el Bajo Termas por su amplitud y cercanía al río; en el Parque logramos que madres y padres vuelvan a compartir la fiesta, lo cual ordena y cuida”, indicó.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano se impulsa una campaña de consumo responsable y abordaje de emociones propias de estas celebraciones. “Sedronar —que depende de esta Secretaría— viene trabajando hace tiempo con materiales y charlas para que los chicos sepan cómo cuidarse. Queremos que el recuerdo sea inolvidable por lo lindo, no por un exceso”, enfatizó Villalba.

El operativo contempla la presencia de Niñez, Adolescencia y Familia, coordinada por Naara Baptista, y el equipo de SEDRONAR a cargo de Cristhián González. “Estaremos en territorio, acompañando a los chicos y a las familias, listos para intervenir y derivar si hiciera falta. La prioridad es que todos disfruten de manera segura”, concluyó Juan Pablo.