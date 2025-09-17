Uno Entre Rios | El País | debate

Debate del Presupuesto 2026 ya tiene fecha de inicio

José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados confirmó fecha y hora del inicio de debate

17 de septiembre 2025 · 11:52hs
José Luis Espert

José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados confirmó fecha y hora del inicio de debate 

Un día después de la presentación en cadena nacional, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados convocó a la primera reunión informativa para el próximo miércoles 24 de septiembre a las 13 con el objetivo de dar el puntapié inicial del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto general para la administración del ejercicio fiscal 2026. Se prevé que a partir de la segunda reunión, comiencen las visitas de los funcionarios.

El tratamiento de la ley de leyes para el próximo período estará a cargo de José Luis Espert, en su rol de presidente de la comisión. El Gobierno nacional buscará contar con la ley de presupuesto por primera vez en sus dos años de gestión. Cabe recordar que desde que asumió Javier Milei se ha prorrogado en dos oportunidades la iniciativa aprobada en noviembre del 2022 para el ejercicio fiscal del año siguiente.

Ctera rechaza el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026. El artículo 30 deroga normas que garantizan el financiamiento de la educación y la ciencia

Ctera denuncia los números engañosos del Presupuesto 2026 en Educación

Diputados aprobó el rechazo al veto a la emergencia en Discapacidad.

Diputados buscarán voltear los vetos al Garrahan y universidades

Congreso 1

El texto ingresó por mesa de entradas de la Cámara baja horas antes de la medianoche de este lunes.

La iniciativa propone como objetivo lograr el equilibrio fiscal y monetario, con una expansión del 5% del PBI y una inflación anual proyectada en 10,1%. También, el Poder Ejecutivo buscará llegar a un tipo de cambio nominal (TCN) que esté a $ 1.423 en diciembre de 2026 (+7,4%) y que el IPC se desacelere a un 10,1% interanual en el mismo período. En adelante, se estima que el TCN siga acompañando la reducción de la inflación, que se estima en un 3,7% interanual para diciembre de 2028.

Del mismo modo, el valor del dólar previsto para fin de año es de $1.325; para diciembre de 2026 $1.423; en tanto que para 2027 se calcula un tipo de cambio de $1.470, y para 2028 $1.488.

José Luis Espert Paquete fiscal Diputados.jpg

El escenario base incorpora un crecimiento del PIB del 5% anual para los años 2026 a 2028. A nivel sectorial, en 2026, la industria y el comercio se estima que se expandirían 5,9% y 5,6% respectivamente, mientras que el sector agropecuario avanzará 2,7%. Los rubros de bienes aumentan en promedio 5,4%, por encima de los servicios, que suben 4,5%.

Pese a que trascendió que La Libertad Avanza tendría por objetivo dilatar la llegada del dictamen al recinto hasta después del recambio legislativo (10 de diciembre del 2025), con esta convocatoria el oficialismo buscará ocupar espacios en la agenda parlamentaria con el objetivo de repeler el avance de la oposición con diferentes temas.

debate Presupuesto 2026 Fecha José Luis Espert
Noticias relacionadas
Fátima Heinze en el Senado en Buenos Aires.

Fátima Heinze recibió un Diploma de Honor del Senado por su labor solidaria

El Senado sesionará este jueves desde las 11 en busca de rechazar el veto el proyecto de distribución de los ATN.

El Senado sesionará el jueves por ATN y la Ley Nicolás

En la jornada de este martes, l dólar oficial subió a $1.480 en Banco Nación. 

El dólar oficial registró una nueva suba: a cuánto cerró este martes

Gustavo Bordet fue crítico con las expresiones de Javier Milei en la cadena nacional del lunes por la noche. 

Gustavo Bordet: "Milei habla de equilibrio fiscal, pero excluye a la producción y al trabajo"

Ver comentarios

Lo último

Shakira agrega un tercer show en Vélez tras agotar las entradas

Shakira agrega un tercer show en Vélez tras agotar las entradas

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

La escuela va al teatro: propuestas artístico-pedagógicas en octubre en Paraná

La escuela va al teatro: propuestas artístico-pedagógicas en octubre en Paraná

Ultimo Momento
Shakira agrega un tercer show en Vélez tras agotar las entradas

Shakira agrega un tercer show en Vélez tras agotar las entradas

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

La escuela va al teatro: propuestas artístico-pedagógicas en octubre en Paraná

La escuela va al teatro: propuestas artístico-pedagógicas en octubre en Paraná

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

Agustín Franzoni fue repudiado tras declarar que guardaba videos íntimos de sus exparejas

Agustín Franzoni fue repudiado tras declarar que guardaba videos íntimos de sus exparejas

Policiales
En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Ovación
APB: Sionista es el nuevo líder del Torneo Clausura

APB: Sionista es el nuevo líder del Torneo Clausura

Mauricio Chiementín: Atlético Paraná quiere recuperar lo que logró en su historia

Mauricio Chiementín: "Atlético Paraná quiere recuperar lo que logró en su historia"

Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta para los más chicos

Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta para los más chicos

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

La provincia
Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

La Municipalidad de Paraná asume la finalización del Acceso Este

La Municipalidad de Paraná asume la finalización del Acceso Este

Universidades y Garrahan: expectativa por el voto de diputados entrerrianos a los vetos de Milei

Universidades y Garrahan: expectativa por el voto de diputados entrerrianos a los vetos de Milei

Fiesta de los Estudiantes en Colón: la seguridad y el acompañamiento rumbo a la Quema del Muñeco

Fiesta de los Estudiantes en Colón: la seguridad y el acompañamiento rumbo a la Quema del Muñeco

Dejanos tu comentario