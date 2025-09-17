Pitty la Numeróloga predijo un embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi

La especialista en numerología Pitty la Numeróloga volvió a generar repercusión con una predicción sobre la actriz China Suárez y Mauro Icardi

La especialista en numerología Pitty la Numeróloga volvió a generar repercusión en el mundo del espectáculo argentino con una predicción sobre la actriz China Suárez y el futbolista del Galatasaray, Mauro Icardi.

Durante su participación en el programa Mujeres Argentinas, Pitty fue contundente al hablar sobre el vínculo de la pareja y anticipó: “Para mí está embarazada, yo lo dije acá cuando estaba en mi tratamiento, y si no está embarazada, pegan el palo, va a estarlo en cualquier momento”.

La numeróloga explicó su visión a partir del análisis de la energía de la pareja: “La primavera, no importa que ella esté en otro continente, en otra parte del mundo, ella va a estar embarazada porque tiene un 3 y él tiene un 3. Entonces los 3 son los hijos”.

Además, Pitty amplió su predicción y aseguró que no sería un hecho aislado en el ámbito del espectáculo: “El embarazo no solamente va a venir para la China Suárez, sino para mucha gente del medio, que todos van a estar muy contentos. Siempre un bebé es una bendición, es una llegada”.