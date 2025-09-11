Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

El miércoles 17 Palmeiras visitará a River en el Más Monumental en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. A menos de una semana del partido, el Verdao oficializó la llegada de Andreas Pereira, que viene de jugar en la Premier League y es otro refuerzo de lujo para el equipo.

El conjunto paulista negoció con el Fulham de Inglaterra y compró al volante en 10 millones de euros, que firmó su contrato hasta 2028.

Un curioso evento vincula al mediocampista con Palmeiras. En la final de la Copa Libertadores 2021, Pereira juagaba para el Flamengo ante el Verdao y en el minuto 5 del primer tiempo extra un error suyo definió el partido: el volante recibió una pelota en la mitad de la cancha, se le trabó el pie en el césped al querer pasarla y el delantero Deyverson robó el balón para convertir el segundo gol y definitorio para el equipo paulista, que salió campeón.

La carrera del nuevo jugador del Palmeiras

Andreas Pereira inició su carrera en el Manchester United y viajó por Europa en clubes como Granada, Valencia o Lazio. En 2021, jugó por primera vez en Brasil para el Mengao, en el que salió campeón de la Libertadores en 2022, pese a tan sólo jugar la fase de grupos. En julio de dicho año, volvió al viejo continente para vestir la camiseta del Fulham, donde tuvo mucho protagonismo.