Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

A las 20.30 el equipo de la capital entrerriana visitará a Cañada de Gómez en la vuelta de la final de la Región Litoral Sur de la Copa País. La ida fue 1 a 1.

Mauricio Domínguez, una de las figuras del equipo de la LPF en la Copa País.

Este miércoles se conocerá al representante de la Región Litoral Sur en la Fase Final de la Copa País , el certamen organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino que abarcó a 77 conjuntos de todo el país.

Por la final regional, el combinado de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) visitará esta noche a su par de la Liga Cañadense de Fútbol, en el encuentro revancha. El partido se disputará desde las 20.30, en el estadio Roberto Pato Abbondanzieri del Argentino Atlético Club, en la localidad de Las Parejas. El encuentro podrá verse a través del streaming en vivo passline.com.

La terna arbitral es oriunda de la localidad de Totoras. El juez principal será Santiago Mereles; mientras que los asistentes serán Ismael Valiente y Gonzalo Aragón.

En el partido de ida, disputado la semana pasada en el estadio Pedro Mutio de Atlético Paraná, igualaron 1 a 1 gracias a los goles de Mauricio Domínguez para el equipo de la capital entrerriana y Diego Paniagua para el combinado visitante.

Si esta noche el resultado vuelve a finalizar con parda en el marcador, el pasaje a la Fase Final se dirimirá a través de la definición por penales.

¿Cómo sigue la Copa País?

De la próxima instancia participarán los representantes de las ocho regiones (Bonaerense Pampeana Norte, Bonaerense Pampeana Sur, Centro, Cuyo, Litoral Sur, Litoral Sur, Norte y Patagonia), que se enfrentarán a través de playoffs.

Vale recordar que en la instancia anterior Paraná eliminó a su par de Nogoyá, mientras que Cañada de Gómez hizo lo propio con Rafaela.