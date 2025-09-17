Uno Entre Rios | Ovación | Copa País

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

A las 20.30 el equipo de la capital entrerriana visitará a Cañada de Gómez en la vuelta de la final de la Región Litoral Sur de la Copa País. La ida fue 1 a 1.

17 de septiembre 2025 · 09:04hs
Mauricio Domínguez

Minuto a Minuto

Mauricio Domínguez, una de las figuras del equipo de la LPF en la Copa País.

Este miércoles se conocerá al representante de la Región Litoral Sur en la Fase Final de la Copa País, el certamen organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino que abarcó a 77 conjuntos de todo el país.

Por la final regional, el combinado de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) visitará esta noche a su par de la Liga Cañadense de Fútbol, en el encuentro revancha. El partido se disputará desde las 20.30, en el estadio Roberto Pato Abbondanzieri del Argentino Atlético Club, en la localidad de Las Parejas. El encuentro podrá verse a través del streaming en vivo passline.com.

Paraná viene de eliminar a Nogoyá en la fase anterior de la Copa País.

Noche de Copa País en el Pedro Mutio

River tiene el anhelo de volver a conquistar el certamen más importante del continente.

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

La terna arbitral es oriunda de la localidad de Totoras. El juez principal será Santiago Mereles; mientras que los asistentes serán Ismael Valiente y Gonzalo Aragón.

En el partido de ida, disputado la semana pasada en el estadio Pedro Mutio de Atlético Paraná, igualaron 1 a 1 gracias a los goles de Mauricio Domínguez para el equipo de la capital entrerriana y Diego Paniagua para el combinado visitante.

Si esta noche el resultado vuelve a finalizar con parda en el marcador, el pasaje a la Fase Final se dirimirá a través de la definición por penales.

¿Cómo sigue la Copa País?

De la próxima instancia participarán los representantes de las ocho regiones (Bonaerense Pampeana Norte, Bonaerense Pampeana Sur, Centro, Cuyo, Litoral Sur, Litoral Sur, Norte y Patagonia), que se enfrentarán a través de playoffs.

Vale recordar que en la instancia anterior Paraná eliminó a su par de Nogoyá, mientras que Cañada de Gómez hizo lo propio con Rafaela.

Copa País Liga Paranaense Consejo Federal fútbol
Noticias relacionadas
Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta.

Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta para los más chicos

Lanús festejó en el final ante el Fluminense.

En un final agónico, Lanús venció a Fluminense por los cuartos

El argentino Esteban Racca perdió la vida en pleno partido de rugby en Paraguay. Tenía 41 años.

Conmoción: un jugador argentino murió en medio de un partido en Paraguay

Colapinto quedó eliminado en Q1: largará 17° en el Gran Premio de Monza de la F1.

Revelan mejoras para el Alpine de Colapinto: "Rápido y barato"

Ver comentarios

Lo último

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

Ultimo Momento
Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

Habrá marchas en Entre Ríos en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario

Habrá marchas en Entre Ríos en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario

Vuelve La Jaula, el show de Pablo Millán con una edición especial por el Día de la Primavera

Vuelve "La Jaula", el show de Pablo Millán con una edición especial por el Día de la Primavera

Policiales
En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Ovación
Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta para los más chicos

Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta para los más chicos

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

En un final agónico, Lanús venció a Fluminense por los cuartos

En un final agónico, Lanús venció a Fluminense por los cuartos

La provincia
SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

Habrá marchas en Entre Ríos en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario

Habrá marchas en Entre Ríos en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario

Arco Iris va a inaugurar su hospedaje para familias de pacientes oncológicos pediátricos

Arco Iris va a inaugurar su hospedaje para familias de pacientes oncológicos pediátricos

Colonia Avelina: comenzó el operativo para extraer los restos de gliptodonte

Colonia Avelina: comenzó el operativo para extraer los restos de gliptodonte

La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos

La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos

Dejanos tu comentario