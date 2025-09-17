Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Habrá marchas en Entre Ríos en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario

Este miércoles, habrá movilizaciones en cuatro localidades entrerriana para exigir la reversión del veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

17 de septiembre 2025 · 08:32hs
Habrá marchas en Entre Ríos en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario

Este miércoles, a partir de las 17, en todo el país se llevarán a cabo movilizaciones en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario. Las manifestaciones buscan hacer presión sobre los diputados para que reviertan el veto presidencial de Javier Milei a la norma. Los legisladores comenzará a sesionar a las 14 y definirán si ratifican o anular la decisión del presidente.

Según se informó a UNO, en Entre Ríos habrá marchas en cuatro localidades. En Paraná se concentrarán en la Plaza 1º de Mayo; en Concordia lo harán en la Plaza 25 de Mayo; en Gualeguaychú, en la Plaza San Martín; y en Concepción del Uruguay, en la Plaza Francisco Ramírez.

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

Martes con temperaturas primaverales: la máxima será de 27 grados

Martes con temperaturas primaverales: la máxima será de 27 grados

La Ley de Financiamiento Universitario establece la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.

LEER MÁS: Javier Milei firmó el veto a la ley de financiamiento universitario

Emergencia Pediátrica

En la ocasión también se pedirá que se anule el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica, que fue diseñada para abordar la grave crisis que enfrentan los hospitales y centros de salud públicos en el país, especialmente en lo que respecta a la atención de niños y niñas.

LEER MÁS: Diputados buscarán voltear los vetos al Garrahan y universidades

La norma, vetada por el presidente, busca atender los reclamos de los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes exigen fondos para "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo".

Así como también, la iniciativa establece "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud" y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias.

LEER MÁS: La oposición en el Senado sancionó la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia para el Garrahan

