Franco Mastantuono, candidato al Golden Boy 2025

La distinción al mejor Sub 21 que juega en Europa sumó a Franco Mastantuono, que es el único argentino que aspira al premio que otorga Tuttosport.

15 de septiembre 2025 · 20:59hs
Franco Mastantuono se encuentra en el puesto 20 del ranking.

El periódico italiano Tuttosport distingue a los mejores jugadores jóvenes que militan en el fútbol europeo y en esta edición es Franco Mastantuono el único argentino que aspira a quedarse con el galardón. Hace poco no aparecía entre los aspirantes debido a que jugaba en River, pero el paso al Real Madrid lo posiciona como candidato al Golden Boy 2025.

El Golden Boy Football Benchmark Index es un ránking que se realiza con los más destacados jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2005 y en la última actualización una de las novedades es precisamente la de Mastantuono.

Buenas actuaciones de los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey

Socios de Colón tomaron la sede: gritos y discusiones con la dirigencia

El argentino, de 18 años, se encuentra en la posición 20 con una valorización de 73,4 y es el segundo entre los sudamericanos por detrás de Estevao: el brasileño ex Palmeiras, que en este mercado de pases llegó al Chelsea, se encuentra en la colocación 17 con 73,5.

¿Qué toman en cuenta para la valoración de un jugador? El rendimiento, el tiempo en cancha y también la jerarquía del equipo en el que lo hace ante una igualdad en el porcentaje. Además, también tienen en cuenta lo realizado en sus respectivas selecciones.

El presente de Franco Mastantuono

Mastantuono fue titular en dos de los tres partidos que jugó en Real Madrid (en el último se quedó en el banco), mientras que también estuvo desde el arranque con la Selección Argentina ante Venezuela e ingresó en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador, en donde además "heredó" la de Lionel Messi, quien no estuvo presente en Guayaquil.

Hasta el momento, el Golden Boy lo ganaron solamente dos futbolistas argentino y el primero fue Lionel Messi en 2005 y el otro fue Sergio Agüero, un par de temporadas más tarde.

Algunos futbolistas destacados que se quedaron con el premio fueron Wayne Rooney (2004), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020) y Jude Bellingham (2023).

