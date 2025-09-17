Sionista ganó y se transformó en el flamante líder del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En uno de los adelantos de la sexta fecha el Centro Juventud venció a Paracao 84 a 63.
APB: Sionista es el nuevo líder del Torneo Clausura
Se subió a lo más alto al derrotar a Paracao en uno de los adelantos de la sexta fecha del Clausura de la APB. También festejaron Recreativo y Ciclista.
Uriel Lejtman con 20 puntos, fue el goleador del ganador en el Gigante del Sur; Joaquín Cabré con 18 unidades fue el máximo artillero del local.
Por otro lado, Recreativo venció 81 a 70 a Olimpia en el estadio Humberto Pietranera. Facundo Mackinnon con 21 puntos y 13 rebotes fue el jugador más valioso de la noche, bien secundado por Juan Benet, Santiago Pérez y Lucio Frávega con 12 unidades cada uno. En el CAO se destacaronJuan Pagnone, autor de 28 puntos, y Juan Gómez, con 16 tantos.
Por su parte, Ciclista le ganó con autoridad a Quique por 64 a 48. Nahuel García con 13 puntos, Pablo Bogado con 12 y Elías Moyano con 11 tantos fueron los goleadores. Facundo Folmer con 11 tantos fue lo mejor del Decano.
Programa sexta fecha Torneo Clausura de la APB
Martes
Olimpia 70 – Recreativo 81
Ciclista 64 – Quique 48
Paracao 63 – Sionista 84
Miércoles
21.30: Unión – Estudiantes
21.30: Talleres – Paracao
Jueves
21.30: San Martin – Rowing
Libre: Echagüe
Sionista, flamante líder
Las posiciones del Torneo Clausura quedaron de la siguiente manera
Sionista 11
Estudiantes 10
Recreativo 10
Olimpia 10
Quique 8
Paracao 8
Unión 7
Ciclista 7
Rowing 6
Echagüe 5
Talleres 4
San Martín 4