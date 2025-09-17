Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: Sionista es el nuevo líder del Torneo Clausura

Se subió a lo más alto al derrotar a Paracao en uno de los adelantos de la sexta fecha del Clausura de la APB. También festejaron Recreativo y Ciclista.

17 de septiembre 2025 · 12:02hs
Sionista ganó y se transformó en el flamante líder del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En uno de los adelantos de la sexta fecha el Centro Juventud venció a Paracao 84 a 63.

Uriel Lejtman con 20 puntos, fue el goleador del ganador en el Gigante del Sur; Joaquín Cabré con 18 unidades fue el máximo artillero del local.

La APB sigue mostrando desprolijidades a la hora de dar a conocer la programación de la competencia.

Por otro lado, Recreativo venció 81 a 70 a Olimpia en el estadio Humberto Pietranera. Facundo Mackinnon con 21 puntos y 13 rebotes fue el jugador más valioso de la noche, bien secundado por Juan Benet, Santiago Pérez y Lucio Frávega con 12 unidades cada uno. En el CAO se destacaronJuan Pagnone, autor de 28 puntos, y Juan Gómez, con 16 tantos.

Por su parte, Ciclista le ganó con autoridad a Quique por 64 a 48. Nahuel García con 13 puntos, Pablo Bogado con 12 y Elías Moyano con 11 tantos fueron los goleadores. Facundo Folmer con 11 tantos fue lo mejor del Decano.

Programa sexta fecha Torneo Clausura de la APB

Martes

Olimpia 70 – Recreativo 81

Ciclista 64 – Quique 48

Paracao 63 – Sionista 84

Miércoles

21.30: Unión – Estudiantes

21.30: Talleres – Paracao

Jueves

21.30: San Martin – Rowing

Libre: Echagüe

Sionista, flamante líder

Las posiciones del Torneo Clausura quedaron de la siguiente manera

Sionista 11

Estudiantes 10

Recreativo 10

Olimpia 10

Quique 8

Paracao 8

Unión 7

Ciclista 7

Rowing 6

Echagüe 5

Talleres 4

San Martín 4

APB Sionista Paracao
