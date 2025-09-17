Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta para los más chicos

La propuesta de Rowing apunta a unir a todas las categorías formativas de los clubes de hockey sobre patines que participarán del evento este sábado.

El sábado, Paraná Rowing Club abrirá sus puertas a una propuesta inédita para los más chicos: el Jamboree Primaveral 2025, una jornada recreativa en la capital provincial que busca transformar la manera en que se vive el hockey sobre patines en las etapas formativas. Lejos de la competencia tradicional, el encuentro pondrá el acento en la camaradería, la amistad y el juego compartido.

Durante toda la jornada habrá partidos, música, juegos, actividades recreativas y una gran hamburgueseada al mediodía, pensada para que jugadores, familias y público en general disfruten de un ambiente festivo. La propuesta está dirigida a las categorías Escuelita y Mini, con el objetivo de darles a los chicos y chicas una experiencia distinta. Los equipos no estarán conformados según los clubes de pertenencia, sino que se mezclarán jugadores de diferentes instituciones para conformar conjuntos identificados con colores.

Así, chicos de Paraná, Crespo y localidades vecinas compartirán cancha y camiseta, incentivando la integración desde edades tempranas. En diálogo con UNO, Gimena Lyardet, secretaria de la Subcomisión organizadora, explicó: “Queremos que los chicos tengan un día diferente. En Escuelita se jugarán partidos entre clubes, mientras que en Mini la idea es que los equipos estén conformados con jugadores de distintas instituciones. De esa manera apuntamos a generar vínculos y a que los chicos comprendan que los clubes son algo circunstancial, pero la amistad puede perdurar en el tiempo”.

La jornada comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta media tarde. En el turno matutino jugarán los más pequeños, mientras que a la tarde será el turno de la categoría Mini. Al mediodía, el espacio de encuentro se trasladará a la cantina, con combos de hamburguesa, gaseosa y alfajor incluidos dentro de la inscripción. “La idea es que el almuerzo también sea un momento compartido, no solo entre los chicos, sino también con las familias, que son parte fundamental del deporte”, agregó Lyardet.

Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta

Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta

El Jamboree se concibe como una edición piloto con proyección de continuidad anual. Desde la organización ya piensan en convertirlo en una tradición del club, con el objetivo de que cada primavera represente un espacio de convivencia, juegos y diversión. La convocatoria se extendió a clubes de toda la región: Talleres, Neuquén, Recreativo, Don Bosco y entidades de Crespo ya fueron invitados, con la expectativa de reunir una gran cantidad de participantes. Además, se preparan actividades paralelas como decoración con banderines diseñados por los propios chicos, juegos recreativos y propuestas sorpresas que se darán a conocer durante la jornada.

“Estamos trabajando mucho para que este día no sea una competencia, sino un encuentro diferente, donde todos puedan divertirse y conocerse. Para nosotros es muy importante que los chicos vivan el deporte de manera sana, porque más allá de los resultados, lo que queda son los amigos y las experiencias compartidas”, subrayó Lyardet.

El deporte en etapas iniciales tiene una fuerte impronta pedagógica. En el caso del Paraná Rowing Club, los entrenamientos para Escuelita se organizan en tres niveles: los niños que recién se suben a los patines, aquellos que ya tienen un poco de manejo y quienes comienzan a practicar con palo y bocha. Actualmente son alrededor de 40 chicos los que integran la escuelita, entre varones y mujeres.

Sin embargo, Lyardet remarcó la necesidad de fomentar aún más la participación masculina: “Es un deporte completo y muy lindo también para los varones, pero muchas veces se lo asocia más con las nenas. Queremos que sepan que todos son bienvenidos”.

La participación de las familias es clave para el desarrollo de la disciplina. Desde la organización se destaca no solo el acompañamiento cotidiano, sino también la colaboración en actividades y propuestas. “Los chicos no vienen solos: necesitan ayuda para ponerse los patines, para entrar a la cancha, para compartir los momentos. Por eso invitamos a los padres a sumarse también en la organización, con ideas y con apoyo, porque el deporte es una construcción colectiva”, sostuvo Lyardet.

El club Remero vive un proceso de renovación, con cambios estructurales en su comisión y proyectos de infraestructura que buscan potenciar la actividad. La pintura de la cancha, visible para quienes circulan por la costanera, es un ejemplo de estas mejoras. A esto se suman planes más ambiciosos de crecimiento, siempre con el objetivo de atraer a más chicos y consolidar una base formativa sólida.

“Esta primera edición es una prueba, pero queremos que el Jamboree quede instalado como un evento anual en Paraná. Si logramos que los chicos disfruten, que las familias se acerquen y que el público conozca más el deporte, vamos a estar muy conformes”, expresó la dirigente de Rowing.

La cita, entonces, está hecha: el próximo sábado, el PRC será escenario de un evento donde los más pequeños serán protagonistas de un encuentro distinto. Una jornada que apuesta al juego, a la integración y a los valores que trascienden las camisetas.