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SMN: cómo sigue el tiempo despues de la tormenta

Tras la tormenta de lluvia, viento y granizo el SMN mantiene el alerta amarillo en toda la provincia. Leve descenso de temperatura y vientos en el inicio de la Primavera

21 de septiembre 2026 · 07:26hs
Tras la tormenta de lluvia

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Tras la tormenta de lluvia, viento y granizo el SMN mantiene el alerta amarillo en toda la provincia. Leve descenso de temperaturas promedio y vientos
Tras la tormenta de lluvia

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Tras la tormenta de lluvia, viento y granizo el SMN mantiene el alerta amarillo en toda la provincia. Leve descenso de temperaturas promedio y vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el alerta por tormentas para todo el territorio provincia, tras el meteoro que azotó el domingo la región.

En la capital provincia, este lunes el cielo se presentará parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 10 y los 22 grados y los vientos soplarán del sudeste rotando al sur en el orden de los 60 a los 70 kilómetros por hora.

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El martes, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada con temperaturas en descenso entre los 7 y los 17 grados, vientos soplando del este rotando al sur.

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Para el miércoles se esperan temperaturas de entre 6 y 22 grados, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos soplando del sector norte.

El jueves las temperaturas irán en aumento con 11 grados de mínima y 27 de máxima, cielo parcialmente nublado durante todo el día y vientos del noroeste rotando al norte.

El viernes las temperaturas promedio se ubicarán entre los 13 y los 27 grados, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos predominantes del sector norte rotando al este.

Para el sábado las temperaturas promedio se ubicarán entre los 12 y los 26 grados con cielo parcialmente nublado durante todo el día y vientos del sector este.

El domingo el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio de entre 15 y 27 grados y vientos del sector este.

SMN Tormenta Alerta Primavera
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