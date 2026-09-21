SMN: cómo sigue el tiempo despues de la tormenta

Tras la tormenta de lluvia, viento y granizo el SMN mantiene el alerta amarillo en toda la provincia. Leve descenso de temperatura y vientos en el inicio de la Primavera

Tras la tormenta de lluvia, viento y granizo el SMN mantiene el alerta amarillo en toda la provincia. Leve descenso de temperaturas promedio y vientos

Tras la tormenta de lluvia, viento y granizo el SMN mantiene el alerta amarillo en toda la provincia. Leve descenso de temperaturas promedio y vientos

En la capital provincia, este lunes el cielo se presentará parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 10 y los 22 grados y los vientos soplarán del sudeste rotando al sur en el orden de los 60 a los 70 kilómetros por hora.

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El martes, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada con temperaturas en descenso entre los 7 y los 17 grados, vientos soplando del este rotando al sur.

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Para el miércoles se esperan temperaturas de entre 6 y 22 grados, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos soplando del sector norte.

El jueves las temperaturas irán en aumento con 11 grados de mínima y 27 de máxima, cielo parcialmente nublado durante todo el día y vientos del noroeste rotando al norte.

El viernes las temperaturas promedio se ubicarán entre los 13 y los 27 grados, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos predominantes del sector norte rotando al este.

Para el sábado las temperaturas promedio se ubicarán entre los 12 y los 26 grados con cielo parcialmente nublado durante todo el día y vientos del sector este.

El domingo el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas promedio de entre 15 y 27 grados y vientos del sector este.