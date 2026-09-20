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Fuerte tormenta en Paraná: una intensa granizada sorprendió a la ciudad

Una intensa tormenta sorprendió este domingo a Paraná con abundante caída de granizo, fuertes ráfagas y lluvias en distintos sectores de la ciudad.

20 de septiembre 2026 · 19:14hs
Fuerte tormenta en Paraná: una intensa granizada sorprendió a la ciudad.

Fuerte tormenta en Paraná: una intensa granizada sorprendió a la ciudad.
Las piedras que cayeron en algunos lugares de la ciudad fueron de gran tamaño.

Las piedras que cayeron en algunos lugares de la ciudad fueron de gran tamaño.

Paraná vivió este domingo una fuerte tormenta que estuvo acompañada por una abundante caída de granizo en distintos sectores de la ciudad. El fenómeno se registró durante el avance de un frente de tormentas que afectó a buena parte de la región.

Durante el temporal, vecinos de diferentes barrios registraron la caída de piedras de granizo, algunas de considerable tamaño, que rápidamente cubrieron calles, veredas y patios. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y mostraron la intensidad del fenómeno.

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Paraná bajo la tormenta: una intensa caída de granizo sorprendió a la ciudad

La tormenta estuvo acompañada además por lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento, generando momentos de preocupación entre los habitantes.

Ante las condiciones meteorológicas, se recomendó a la población permanecer en lugares seguros, evitar circular durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta y resguardar vehículos y objetos que pudieran resultar dañados por el granizo.

Las autoridades meteorológicas mantenían el seguimiento de la situación debido a la posibilidad de que las tormentas continuaran afectando a la región durante las próximas horas.

El temporal dejó como principal protagonista a una intensa granizada que sorprendió a los paranaenses y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada.

Además, la tormenta provocó cortes de energía eléctrica en el barrio San Agustín, donde vecinos reportaron interrupciones del servicio durante el temporal. El inconveniente se sumó a las dificultades generadas por la intensa lluvia, el fuerte viento y la abundante caída de granizo en distintos sectores de Paraná.

Paraná Granizo Tormenta
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