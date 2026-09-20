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Juegos Suramericanos: reprogramaron Rugby 7 y Fútbol para este lunes

Los Juegos Suramericanos suspendieron actividades al aire libre y reprogramaron Rugby 7 y Fútbol, mientras continúan las disciplinas bajo techo.

20 de septiembre 2026 · 18:32hs
Juegos Suramericanos: reprogramaron Rugby 7 y Fútbol para este lunes.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Juegos Suramericanos: reprogramaron Rugby 7 y Fútbol para este lunes.

Las condiciones meteorológicas obligaron a suspender parte de las actividades previstas para este domingo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La medida alcanza a los Fan Fest de Santa Fe, Rosario y Rafaela, además de distintas propuestas deportivas que se desarrollaban al aire libre.

En Rosario también fueron suspendidas las competencias de Rugby 7 y Fútbol. El rugby estaba previsto en el Hipódromo de Rosario, mientras que los partidos de fútbol masculino y femenino tenían como escenarios el estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys y el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol, respectivamente.

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Juegos Suramericanos: suspenden actividades al aire libre y reprograman Rugby 7 y Fútbol

Las competencias fueron reprogramadas para este lunes. Las personas que ya adquirieron sus entradas podrán utilizarlas para la nueva jornada, sin necesidad de realizar un trámite adicional. En Rugby 7, la actividad comenzará a las 18.52 con el partido por la Medalla de Bronce femenina entre Paraguay y Uruguay. A las 19.17, Uruguay y Colombia se enfrentarán por el bronce masculino. Luego, a las 19.42, Las Yaguaretés jugarán ante Colombia por la Medalla de Oro femenina, mientras que a las 20.12 Los Pumas 7 se medirán con Chile por el oro masculino. Los horarios de los partidos de Fútbol serán informados por la organización.

La suspensión no afecta a toda la programación de los Juegos. En Santa Fe y Rafaela se cancelaron los Fan Fest y los entrenamientos previstos para este domingo, pero las competencias que se desarrollan en espacios cerrados continúan de acuerdo con el cronograma establecido. En Santa Fe, además, se mantienen los partidos de hockey protagonizados por Las Leonas y Los Leones, mientras que en Rosario las disciplinas indoor también continúan con normalidad.

La decisión se tomó a partir de la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para distintos sectores de la provincia de Santa Fe. El aviso contempla la posibilidad de tormentas fuertes, lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Según el organismo, se esperan acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse valores superiores. Ante este escenario, la organización recomendó a deportistas y espectadores extremar las precauciones durante los traslados y seguir las indicaciones del personal de seguridad en cada una de las sedes.

Juegos Suramericanos Fútbol Rugby
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