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Mendoza: dos paranaenses murieron en un accidente y otros dos están heridos

Un hombre y una mujer fallecieron en un siniestro vial en la ruta 143, en San Rafael, Mendoza. Las otras dos personas que viajaban en el auto resultaron heridas.

21 de septiembre 2026 · 07:34hs
Un hombre y una mujer fallecieron en un siniestro vial en la ruta 143

UNO Mendoza

Un hombre y una mujer fallecieron en un siniestro vial en la ruta 143, en San Rafael, Mendoza. Las otras dos personas que viajaban en el auto resultaron heridas.

Dos personas oriundas de Paraná murieron en un accidente este domingo, en San Rafael, Mendoza.

Por motivos que se peritan el Renault Mégane en el que viajaban y una camioneta Volkswagen Amarok chocaron. Las víctimas fueron identificadas como Ángel Santos Gómez y Norma Alicia Santa Cruz, ambos de 73 años

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Según datos policiales el Renault Mégane circulaba por Cubillos en dirección norte y, al llegar al cruce, impactó contra la camioneta Volkswagen Amarok, que avanzaba por la ruta en sentido este-oeste.

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil y una de sus acompañantes fallecieron en el lugar. Los otros dos ocupantes, identificados como Oscar Alfredo Gómez, de 70 años, y Cristina Mabel Conción, de 59; recibieron asistencia médica y fueron derivados al Hospital Schestakow con heridas de diversa consideración.

La camioneta era guiada por an Sergio Rojas, de 43 años. Viajabn con él Romina Anabel Luján, de 37; y su hijo Gianluca Fabián Rojas, de 18.

Los tres fueron trasladados al Schestakow, donde fueron diagnosticados con politraumatismos y quedaron en observación, publica UNO Mendoza

Tras el accidente, trabajaron en el lugar efectivos de la Policía de Mendoza, personal de Policía Científica y agentes de Vialidad, además del Servicio de Emergencias Coordinado. Por orden judicial se realizaron pericias y alcoholemia a los conductores, que dio negativa. Luego se dispondrá el traslado de los cuerpos.

Mendoza paranaenses Accidente Heridos
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