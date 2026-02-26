Eliminado: Argentinos bajó la guardia en La Paternal ante Barcelona de Ecuador

Luego del triunfazo de la ida en Ecuador, Argentinos se durmió y se quedó afuera en un partido que se definió desde los 12 pasos por 5-4 para la visita.

Argentinos Juniors perdió por penales frente a Barcelona de Guayaquil en el Estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal, en el encuentro de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano venció 1-0 en los 90 minutos e igualó la serie tras el 1-0 del Bicho en la ida. En la tanda desde los 12 pasos el elenco visitante se impuso 5-4 y avanzó a la siguiente instancia en la que jugará contra Botafogo.