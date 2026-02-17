Aldosivi avanzó de fase y se enfrentará a River en la Copa Argentina

Eliminó a San Miguel al derrotarlo por 3 a 0. En la siguiente instancia se medirá con River Plate, que ganó su llave ante Bolivar.

Aldosivi de Mar del Plata avanzó este martes a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. En un encuentro disputado en el estadio Norberto Tomaghello goleó 3 a 0 a San Miguel, equipo que compite en la Primera Nacional. El Tiburón espera por el ganador del duelo entre River y Ciudad Bolivar.

La diferencia de categoría entre ambos equipos no se notó demasiado durante la primera parte. El Tiburón tuvo un poco más el balón, pero las oportunidades de rematar estuvieron equilibradas. Sin embargo, a los 10' Joaquín Novillo dejó de lado esa paridad con un remate de zurda desde dentro del área y abrió el marcador.

Lo sufrió: River Plate venció con lo justo a Ciudad de Bolívar

Embed ¡Aquí llegó tu Tiburón!



Así se puso en ventaja @clubaldosivi a los 22’ del PT ante San Miguel, con gol de Joaquín Novillo #CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa https://t.co/EkOnd73avc pic.twitter.com/opTsFmVYsM — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) February 17, 2026

Aldosivi capitalizó un regalo y liquidó el pleito.

San Miguel, que venía de debutar con triunfo ante Central Norte en la Primera Nacional, se fue al entretiempo en desventaja, pero con la esperanza intacta por estar en partido. Sin embargo, a los 12' del complemento todo se vino abajo para el Trueno Verde con el 2-0 de Tomás Fernández. Ese gol y los cambios posteriores en ambos equipos marcaron una distancia ahora sí notoria entre los dos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/2023871028779512214&partner=&hide_thread=false Muy relajado



Así marcó el 2-0 @clubaldosivi de la mano de Tomás Fernández https://t.co/zORLXv0nkQ pic.twitter.com/2axOnq2NCj — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) February 17, 2026

Como si fuese poco, a falta de siete minutos llegó el gol en contra de Brochero para que Aldosivi pase de ganar a golear y ponga los dos pies en la siguiente instancia, donde espera por el vencedor de River ante Ciudad Bolívar.