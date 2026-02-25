Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Tras el golpe, la Selección Argentina respondió con autoridad en Montería

El equipo de Argentina perdió en ante República Dominicana y se recuperó con contundencia ante México tras ganar por 11 carreras a 0.

25 de febrero 2026 · 19:13hs
La Selección Argentina tuvo dos partidos este jueves.

La Selección Argentina tuvo dos partidos este jueves.

La Selección Argentina de sóftbol masculino vivió una jornada de contrastes en el Campeonato Panamericano que se disputa en Montería, Colombia. El equipo nacional sufrió un traspié en el primer turno del día al caer frente a República Dominicana por 7 carreras a 0, pero reaccionó con carácter y contundencia para cerrar la jornada con una sólida victoria por 11 a 0 ante México, resultado que lo mantiene como protagonista en la Súper Ronda del certamen continental. Este jueves jugarán con el combinado local, Colombia para seguir teniendo chances de campeonat.

El conjunto Albiceleste, que cuenta con una importante presencia de jugadores paranaenses, atraviesa un torneo de alto nivel competitivo y se ilusiona con meterse en la gran final para pelear por el título.

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

asi fue la gala estreno de gran hermano generacion dorada

Así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Un golpe duro y rápida recuperación

El primer compromiso del día no fue el esperado. República Dominicana mostró efectividad ofensiva y solidez defensiva para imponerse por 7-0, aprovechando cada oportunidad que tuvo y limitando el poder de bateo argentino. El conjunto nacional no logró encontrar fluidez en ataque y pagó caro algunos desajustes ante un rival que no perdonó.

Sin embargo, la respuesta fue inmediata. En el segundo encuentro de la jornada, Argentina desplegó todo su potencial y superó con autoridad a México por 11 carreras a 0. El equipo mostró intensidad desde el inicio, firmeza en defensa y contundencia en el cajón de bateo, marcando diferencias claras desde las primeras entradas.

La victoria no solo significó sumar en la tabla, sino también recuperar confianza tras el tropiezo inicial y enviar un mensaje claro en la lucha por el campeonato.

Las lluvias alteraron el calendario

Las inclemencias climáticas en Montería obligaron a los organizadores a reprogramar el fixture de la Súper Ronda. Las fuertes lluvias registradas el martes modificaron el cronograma y comprimieron la agenda de partidos en una etapa decisiva del torneo.

La Súper Ronda se disputa bajo el formato de todos contra todos, elevando la exigencia física y mental de los equipos. Cada juego tiene un peso determinante, ya que los dos mejores seleccionados accederán a la final para definir al campeón panamericano.

En este contexto, la capacidad de recuperación y la profundidad del plantel argentino se transforman en factores clave para sostener el rendimiento.

Un camino sólido en la fase inicial

Antes de ingresar en la Súper Ronda, Argentina había mostrado un andar impecable en la fase de grupos, donde finalizó en el primer lugar tras conseguir cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones. Ese rendimiento reafirmó el potencial del equipo y lo posicionó como uno de los candidatos naturales al título.

La combinación de experiencia internacional y juventud le otorga equilibrio al plantel, que además cuenta con una base importante de jugadores formados en Paraná, ciudad considerada una de las capitales del sóftbol argentino.

La ilusión intacta de Argentina

Más allá del traspié ante República Dominicana, la contundente victoria frente a México reafirma que Argentina está preparada para competir al máximo nivel. El equipo busca sostener su identidad de juego: defensa sólida, pitcheo confiable y oportunismo ofensivo.

Con la definición cada vez más cerca, la selección nacional sabe que no hay margen de error. La exigencia crece partido a partido y el objetivo es claro: meterse entre los dos mejores de la Súper Ronda y disputar la final para luchar por la corona panamericana.

El camino no será sencillo, pero Argentina ya demostró que tiene carácter para sobreponerse a la adversidad y argumentos deportivos para soñar en grande en tierras colombianas.

Argentina Selección Argentina México República Dominicana
Noticias relacionadas
Mauricio Macri pasó por La Fábrica Podcast

Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

Se conoció un ránking mundial con las países que concentran mayor población de perros. 

Los 10 países con más perros en el mundo: qué puesto ocupa Argentina

Murió Robert Duvall, un actor magnético que tuvo una especial conexión con la Argentina

Murió Robert Duvall, un actor magnético que tuvo una especial conexión con la Argentina

Ver comentarios

Lo último

Rosario Central dio vuelta la historia y superó a Gimnasia y Esgrima La Plata

Rosario Central dio vuelta la historia y superó a Gimnasia y Esgrima La Plata

Luego del escándalo con Prestianni, Vinicius anotó y Real Madrid eliminó a Benfica

Luego del escándalo con Prestianni, Vinicius anotó y Real Madrid eliminó a Benfica

Tras el golpe, la Selección Argentina respondió con autoridad en Montería

Tras el golpe, la Selección Argentina respondió con autoridad en Montería

Ultimo Momento
Rosario Central dio vuelta la historia y superó a Gimnasia y Esgrima La Plata

Rosario Central dio vuelta la historia y superó a Gimnasia y Esgrima La Plata

Luego del escándalo con Prestianni, Vinicius anotó y Real Madrid eliminó a Benfica

Luego del escándalo con Prestianni, Vinicius anotó y Real Madrid eliminó a Benfica

Tras el golpe, la Selección Argentina respondió con autoridad en Montería

Tras el golpe, la Selección Argentina respondió con autoridad en Montería

El dólar oficial mostró otra suba: cuál fue su cotización este miércoles

El dólar oficial mostró otra suba: cuál fue su cotización este miércoles

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Policiales
Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Ovación
Tras el golpe, la Selección Argentina respondió con autoridad en Montería

Tras el golpe, la Selección Argentina respondió con autoridad en Montería

Rosario Central dio vuelta la historia y superó a Gimnasia y Esgrima La Plata

Rosario Central dio vuelta la historia y superó a Gimnasia y Esgrima La Plata

Luego del escándalo con Prestianni, Vinicius anotó y Real Madrid eliminó a Benfica

Luego del escándalo con Prestianni, Vinicius anotó y Real Madrid eliminó a Benfica

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Liga Femenina: Rocamora inicia su gira por Buenos Aires

Liga Femenina: Rocamora inicia su gira por Buenos Aires

La provincia
Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

APS solicitó urgente audiencia de negociación salarial con el Municipio

APS solicitó urgente audiencia de negociación salarial con el Municipio

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

En marzo comenzará la campaña de vacunación antigripal 

En marzo comenzará la campaña de vacunación antigripal 

Dejanos tu comentario