Tras el golpe, la Selección Argentina respondió con autoridad en Montería

El equipo de Argentina perdió en ante República Dominicana y se recuperó con contundencia ante México tras ganar por 11 carreras a 0.

La Selección Argentina de sóftbol masculino vivió una jornada de contrastes en el Campeonato Panamericano que se disputa en Montería, Colombia. El equipo nacional sufrió un traspié en el primer turno del día al caer frente a República Dominicana por 7 carreras a 0, pero reaccionó con carácter y contundencia para cerrar la jornada con una sólida victoria por 11 a 0 ante México, resultado que lo mantiene como protagonista en la Súper Ronda del certamen continental. Este jueves jugarán con el combinado local, Colombia para seguir teniendo chances de campeonat.

El conjunto Albiceleste, que cuenta con una importante presencia de jugadores paranaenses, atraviesa un torneo de alto nivel competitivo y se ilusiona con meterse en la gran final para pelear por el título.

Un golpe duro y rápida recuperación

El primer compromiso del día no fue el esperado. República Dominicana mostró efectividad ofensiva y solidez defensiva para imponerse por 7-0, aprovechando cada oportunidad que tuvo y limitando el poder de bateo argentino. El conjunto nacional no logró encontrar fluidez en ataque y pagó caro algunos desajustes ante un rival que no perdonó.

Sin embargo, la respuesta fue inmediata. En el segundo encuentro de la jornada, Argentina desplegó todo su potencial y superó con autoridad a México por 11 carreras a 0. El equipo mostró intensidad desde el inicio, firmeza en defensa y contundencia en el cajón de bateo, marcando diferencias claras desde las primeras entradas.

La victoria no solo significó sumar en la tabla, sino también recuperar confianza tras el tropiezo inicial y enviar un mensaje claro en la lucha por el campeonato.

Las lluvias alteraron el calendario

Las inclemencias climáticas en Montería obligaron a los organizadores a reprogramar el fixture de la Súper Ronda. Las fuertes lluvias registradas el martes modificaron el cronograma y comprimieron la agenda de partidos en una etapa decisiva del torneo.

La Súper Ronda se disputa bajo el formato de todos contra todos, elevando la exigencia física y mental de los equipos. Cada juego tiene un peso determinante, ya que los dos mejores seleccionados accederán a la final para definir al campeón panamericano.

En este contexto, la capacidad de recuperación y la profundidad del plantel argentino se transforman en factores clave para sostener el rendimiento.

Un camino sólido en la fase inicial

Antes de ingresar en la Súper Ronda, Argentina había mostrado un andar impecable en la fase de grupos, donde finalizó en el primer lugar tras conseguir cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones. Ese rendimiento reafirmó el potencial del equipo y lo posicionó como uno de los candidatos naturales al título.

La combinación de experiencia internacional y juventud le otorga equilibrio al plantel, que además cuenta con una base importante de jugadores formados en Paraná, ciudad considerada una de las capitales del sóftbol argentino.

La ilusión intacta de Argentina

Más allá del traspié ante República Dominicana, la contundente victoria frente a México reafirma que Argentina está preparada para competir al máximo nivel. El equipo busca sostener su identidad de juego: defensa sólida, pitcheo confiable y oportunismo ofensivo.

Con la definición cada vez más cerca, la selección nacional sabe que no hay margen de error. La exigencia crece partido a partido y el objetivo es claro: meterse entre los dos mejores de la Súper Ronda y disputar la final para luchar por la corona panamericana.

El camino no será sencillo, pero Argentina ya demostró que tiene carácter para sobreponerse a la adversidad y argumentos deportivos para soñar en grande en tierras colombianas.