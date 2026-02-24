River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

La dirigencia del Millonario logró llegar a buen puerto en las negociaciones con el entorno del Chacho Coudet. Resta definir su salida de Alavés.

A menos de un día de que Marcelo Gallardo haga oficial su renuncia como entrenador de River por los malos resultados cosechados en los últimos partidos, la dirigencia del Millonario ya está en los detalles finales para concretar la llegada de Eduardo Chacho Coudet como reemplazante. Si termina de arreglar su salida del Alavés, podría ser presentado tras el fin de semana.

El optimismo creció a lo largo del día en Nuñez y aquella sensación de que el Chacho no iba a dejar pasar la chance de ser técnico del Millonario (la esperaba hace años) ahora es una certeza. Su representante, Christian Bragarnik, se puso al frente de las negociaciones con la dirigencia de Stefano Di Carlo y en pocas charlas llegaron a un acuerdo de palabra .

Básicamente, y aunque River evitó contarcar directamente a Coudet para evitar problemas con su club, con intermediarios, ambas partes ya tienen acordados los números y la duración del contrato del DT. Ahora, será el propio entrenador quien deberá definir su salida.

Ahora, la única traba que resta es el vínculo del argentino con Alavés, que se extiende hasta junio del presente año y no tiene claúsula de rescisión. Tras las charlas iniciales, quedó en claro que su salida no debería suponer un problema mayor y hasta especulan con que Coudet ni siquiera dirija a su equipo este viernes, ante Levante.

Mientras Gallardo se despedirá el jueves en El Monumental contra Banfield, Coudet podría estar preparando las valijas para cumplir uno de sus sueños como entrenador. "Creo que en el tiempo, en algún momento, mi carrera se va a cruzar con River. Tengo un cariño muy grande con el club, me siento muy reconocido”, había declarado en 2019, cuando todavía era DT de Racing.