El horóscopo para este jueves 26 de febrero de 2026

Las actividades creativas te proporcionan serenidad hoy, quizás no tendrás paciencia para ocuparte de los detalles de último minuto.

El horóscopo para este este martes 24 de febrero de 2026

El horóscopo para este miércoles 25 de febrero de 2026

Salud: Porque una actividad social no haya tenido el resultado esperado, no significa que te encierres en tu casa todo el día. Sal y disfruta.

Amor: Utiliza tu sensibilidad y esa habilidad especial que tienes para conectar con las emociones de los demás. Resultados benéficos.

Dinero: Cuando tengas que depender de alguien, ya sea un socio de negocios o un colega importante, necesitarás paciencia y confianza.

Tauro

Se presenta un buen momento para comprometerte a fondo con objetivos e ideales que tendrán buenos resultados. Sorpresa en camino.

Salud: Lo mejor para esta jornada, si te encuentras deprimido, es salir a divertirte. Te encontrarás con amigos que te harán olvidar las dificultades vividas.

Amor: En momentos de cuestionamientos, te resultará muy contenedor buscar la compañía de amigos con quienes compartir tu desasosiego.

Dinero: La situación económica se mantiene en franca estabilidad, por lo que podrías hacerte algún regalo de algo que necesitas.

Géminis

Acercamientos inesperados. Te invitarán a clubes, centros artísticos, literarios y deportivos, y conocerás personas que te deslumbrarán.

Salud: Cualquier exceso al comer o beber dañará tu salud. No será el mejor momento para tomar decisiones en cuanto a la vida emocional.

Amor: El espontáneo Mercurio empuja a tu pareja a proponerte una convivencia y un compromiso serio para este mes. Aprovéchalo.

Dinero: Recuperarás la confianza profesional y la evolución financiera llegará a través de la actividad comercial y las inversiones.

Cáncer

Los más talentosos del signo estarán en condiciones de lucirse de una manera original ante el público. Te animarás ante las cámaras.

Salud: Tendrás que recurrir a tu fuerza interior para acumular energía de este buen momento. Trata de no quedarte estancado, haz planes para el futuro.

Amor: Te sentirás atraído por otra persona que no es tu pareja. Tendrás intenciones claras de coquetear, pero trata de no jugar con fuego.

Dinero: Te sentirás tentado, gracias a tantas presiones, en abandonar proyectos y desprenderte de algunos activos y bienes personales.

Leo

Deberás dejar de lado inseguridades en tu personalidad si pretendes superar la precaria situación en la que te encuentras atrapado.

Salud: Casi sin trabajo lograrás terminar con tus responsabilidades del día de hoy. Esto aumentará tu confianza y espíritu emprendedor.

Amor: Sé más cuidadoso a la hora de recordar aniversarios y cumpleaños. Presta más atención a los detalles en la pareja.

Dinero: Surgirán nuevas ideas a ser propuestas a tus superiores para mejorar el rendimiento en general del ambiente de trabajo.

Virgo

Vivirás situaciones un tanto exageradas. Tenderás a dejar pasar los detalles poco importantes. Ten cuidado con las finanzas.

Salud: Es bueno que el corazón indique el camino si la cabeza da el sí final. Las preguntas que te quitarán el sueño te ayudarán a tener una vida auténtica.

Amor: Poco retorno a toda tu dulzura. Mejora el diálogo. Ten paciencia y busca los momentos, crea climas íntimos y fuera de la rutina.

Dinero: Aunque estés pasando por un momento de preocupación en lo económico, todo va a resolverse repentinamente y con éxito.

Libra

Cuando te encuentres en un terreno desconocido, no temas. Ciertas personas te probarán, pero saldrás airoso de la prueba.

Salud: Aleja de tu ambiente íntimo a las personas que no te aceptan tal como eres. Cuanto más rodeado estés de gente que te acepta, mejor para ti.

Amor: Se renuevan los brotes en el plano afectivo, principalmente con tu pareja. Te sentirás nuevamente original y creativo.

Dinero: Estás en buena forma y tu actuación profesional atraerá la atención de tus colegas. Sé honesto y examina tus verdaderos motivos.

Escorpio

Tus deseos y opiniones pasarán a primer plano. Beneficios de dinero y afectivos. Planes para el futuro que se consolidarán.

Salud: Los cambios te perturban, las cosas no acaban de asentarse y hasta entonces no puedes tomar decisiones Tienes que esperar que pase la tormenta.

Amor: Te encontrarás a gusto con quien te acompaña. Compartirás gratos momentos con tu pareja, con largas veladas románticas.

Dinero: No tomes nuevas iniciativas en aspectos de dinero, concéntrate en defender tus intereses para preservar el estado actual.

Sagitario

Diferentes motivos demandarán toda tu atención. Hay circunstancias que te pueden favorecer si sabes lo que buscas y cómo lo buscas.

Salud: Visita un lugar que no conozcas y que aún no hayas descubierto, y cuando te aburras de ese, continúa con otro. Necesitas movilidad.

Amor: Tienes ganas de discutir, y ese impulso te traerá consecuencias mañana. La clave es contar hasta diez antes de actuar.

Dinero: Eres valiente y ambicioso, pero a veces se te va la mano. Jugarse tanto podría arruinar tu futuro en el aspecto financiero.

Capricornio

Quienes se dedicarán al comercio tendrán un día excelente. Tendrán que evitar tácticas que involucren presiones.

Salud: Es muy posible que tu serenidad y tu capacidad de observación te sean muy útiles. Tu gran optimismo dependerá de lo bien que te sientas.

Amor: Tus deseos serán diametralmente opuestos a los de tu pareja, pero harás bien en no cortar el diálogo. Todo pasará.

Dinero: Una discrepancia en finanzas o en un tema profesional requiere resolverse con urgencia. Trágate tu orgullo y da el primer paso.

Acuario

Si no estás conforme con el contexto en el que vives recuerda que no te encuentras atado. Nunca es tarde para cambiar de aire, necesitas solo el impulso para comenzar.

Salud: Nunca es tarde para que intentes saber de tus seres queridos. El tiempo puede enfriar la relación con ellos, pero nunca terminarla.

Amor: No intentes conformar a tu pareja solo para darle el gusto. Date la posibilidad de preguntarte si es eso lo que tú también quieres.

Dinero: Realiza nuevas amistades en tu trabajo. Podrás ver en ellas la solución para tus problemas financieros. Observa y aprende.

Piscis

Sumérgete en aquellas inquietudes intelectuales que aún no has tenido tiempo de explorar. Lo que has creído que era un pasatiempo puede convertirse en un oficio. Anímate.

Salud: Todos los deseos están al alcance de tus manos. Solo debes poner empeño en obtener lo que te propones. Nada es imposible.

Amor: Óptimo día para descubrir nuevas sensaciones con la persona que amas. Anímate a explorar aquellos lugares prohibidos para ti y tu pareja.

Dinero: Tienes las condiciones dadas para crecer económicamente. Intenta no echarlo a perder y recibirás más de lo que te podrías imaginar.