Marcos Acuña se pierde el debut de River por Copa Argentina

El Huevo padece un cuadro febril y quedará fuera de la lista de concentrados para el duelo ante Ciudad Bolívar; Matías Viña ocupará su lugar.

16 de febrero 2026 · 16:59hs
Este martes, River se mide ante Ciudad Bolívar en su debut en Copa Argentina y Marcelo Gallardo ya sabe que no podrá contar con Marcos Acuña. El Huevo quedará afuera de la lista de convocados por un cuadro febril y Matías Viña ocupará su lugar. El resto del equipo sería similar al de las primeras fechas del Torneo Apertura.

Sin dudas que la principal novedad es la ausencia del campeón del mundo, que si bien se mostró falto de ritmo en sus primeras presentaciones del año tras no haber podido completar la pretemporada es una fija en los 11 del Muñeco. Sin embargo, no pudo entrenarse por haber presentado síntomas febriles y por eso será resguardado en San Luis. El uruguayo ex-Flamengo tendrá la chance de volver a la titularidad luego de una serie de malos partidos.

Con Santiago Beltrán como titular ante la falta de forma de Franco Armani, las otras incertidumbres surgen en el resto de la última línea. Hasta ahora, Gonzalo Montiel disputó todos los minutos desde que comenzó el año y para el DT su presencia en cancha es importante, pero de todas maneras podría descansar y dejarle su lugar a Fabricio Bustos.

En la zaga, el nivel subterráneo de Lautaro Rivero en los últimos dos partidos lo dejaron en la mira. Si bien lo de Lucas Martínez Quarta no fue muy superior, el pibe de 22 años falló mucho en las dos derrotas seguidas y el DT podría apelar a Paulo Díaz. El chileno apareció inesperadamente ante Rosario Central en Arroyito y tuvo un buen rendimiento: cuando su historia en el club parecía cerrada, ahora amenaza con volver a ganarse un lugar.

LEER MÁS: Patronato sumaba un punto en Tucumán, pero el juego se suspendió por un corte de luz

En el medio, se romperá esa línea de cinco mediocampistas que intentó coparle infructuosamente la mitad de cancha a Argentinos Juniors. Aníbal Moreno seguirá como el eje y contará nuevamente con la presencia de Fausto Vera, quien no estuvo en La Paternal por sanción. A ellos los acompañará Tomás Galván, el único rescatable en la última derrota, y más adelante, Juan Fernando Quintero.

Arriba hay más dudas que certezas. Frente al Bicho, el único punta fue Agustín Ruberto, en la primera titularidad de toda su carrera. Afuera quedaron Facundo Colidio (sin ingresar), Maximiliano Salas y Ian Subiabre. Restará definir si mantiene al pibe de 9 y, en caso de hacerlo, quién podría ser su acompañante. Todos los nombres están en carrera.

Marcos Acuña River Ciudad de Bolívar Marcelo Gallardo Copa Argentina
