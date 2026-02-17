Lo sufrió: River Plate venció con lo justo a Ciudad de Bolívar

River superó 1 a 0 Bolivar en el Estadio La Pedrera. El tanto llegó en el final tras un tiro desde los 12 pasos de Juanfer Quintero.

River Plate sufrió más de la cuenta, pero logró cumplir el objetivo: derrotó 1-0 a Ciudad de Bolívar en el Estadio Único La Pedrera de San Luis y selló su clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo necesitó de un penal en el tramo final para destrabar un encuentro que se le presentó más complejo de lo esperado ante un rival de la Segunda División.

El único tanto de la noche llegó a los 86 minutos, cuando Juan Fernando Quintero cambió por gol una clara infracción sobre el juvenil Joaquín Freitas. El colombiano ejecutó con potencia, al medio del arco, y rompió la resistencia del arquero Agustín Rufinetti, figura hasta ese momento.

Dominio sin eficacia

Desde el inicio, el Millonario asumió el protagonismo. Con mayor posesión y campo, acorraló a un Ciudad de Bolívar que se replegó cerca de su área e intentó sostener el cero. Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales y la buena actuación del arquero rival le impidieron abrir el marcador durante gran parte del encuentro.

Quintero fue el conductor y el más insistente en la búsqueda. Probó desde media distancia en varias oportunidades y generó peligro con su pegada. También tuvo su chance Tomás Galván con un zurdazo que se desvió en un defensor, mientras que Facundo Colidio y Agustín Ruberto inquietaron en el área.

La situación más clara del complemento, antes del penal, fue para Ruberto: el delantero sacó un potente remate de zurda que se estrelló en el travesaño a los 48 minutos. Más tarde, Matías Viña exigió con un cabezazo que Rufinetti desvió de manera espectacular.

El desahogo final

Cuando el partido parecía encaminarse a una definición por penales, llegó la jugada decisiva. A los 85 minutos, Elías Martínez derribó a Freitas dentro del área y el árbitro no dudó en sancionar la pena máxima. Un minuto después, Quintero asumió la responsabilidad y sentenció el 1-0 definitivo.

Con este triunfo, River dejó atrás una racha adversa de dos derrotas consecutivas —ante Tigre (1-4) y Argentinos (1-0)— y encarará con mayor tranquilidad la semana de trabajo.

En la próxima instancia de la Copa Argentina, el conjunto de Núñez enfrentará a Aldosivi. Antes, deberá enfocarse en el compromiso por el Torneo Apertura: este domingo visitará a Vélez en Liniers, desde las 18:30, por la sexta fecha del certamen.

River avanzó, aunque con más sufrimiento del previsto. En San Luis, la jerarquía individual terminó marcando la diferencia en una noche donde el oficio fue más determinante que el brillo.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE RIVER PLATE Y CIUDAD DE BOLIVAR!