Marcelo Gallardo fue sancionado con un partido o una multa por su disputa con Andrés Merlos

Marcelo Gallardoo recibió una baja pena tras su expulsión en el partido que River perdió ante Argentinos Juniors y estará en el banco ante Vélez Sarsfield.

En los días previos del enfrentamiento clave ante Vélez por la fecha 6 del Torneo Apertura, River recibió la buena noticia de que Marcelo Gallardo recibió únicamente una fecha de sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA por la disputa que mantuvo con Andrés Merlos en la derrota de su equipo por 1 a 0 frente a Argentinos Juniors.

Al no tener una pena grave, el entrenador podrá estar en el banco de su equipo en su visita al Fortín de abonar una multa de $840.000, algo que seguramente hará.

¿Qué pasó entre Marcelo Gallardo y Andrés Merlos?

El Muñeco, que viene de guiar a sus dirigidos a una agónica victoria contra Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina, fue expulsado en la última fecha por aplaudir y felicitar irónicamente al referí, luego de que este cobrará una falta de Tomás Molina sobre Gonzalo Montiel.

A continuación, la historia entre Merlos y Gallardo habría continuado en el túnel, con el Muñe esperándolo y tratándolo de mala persona, a lo que el árbitro habría respondido: "Mala persona sos vos que hiciste echar a Demichelis". A continuación, habría intervenido el personal de seguridad.

La pena fue decidida en una sesión realizada de manera telemática y se tomó en base a lo que dicta el artículo 13 1. c) del Código Disciplinario. Este inciso reza: "Al menos un partido de suspensión para los oficiales expulsados por mostrar desaprobación con palabras o acciones".