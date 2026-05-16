River y Rosario Central se miden por un lugar en la final

River recibirá a Rosario Central, desde las 19.30. Nicolás Ramírez dirigirá en el Monumental el duelo de semifinal.

En la tercera fecha de este certamen, Central y River igualaron sin goles en Rosario.

River recibirá este sábado a Rosario Central para definir al primer finalista de este Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El partido, programado a las 19.30, se desarrollará en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras en el VAR estará Silvio Trucco.

El Millonario llega a este crucial encuentro luego del cómodo triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, rival al que derrotó con un cómodo 2-0 en condición de local con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

La Banda, previamente había vencido de manera milagrosa a San Lorenzo, en un encuentro donde llegó a estar en desventaja hasta el último minuto e, incluso, su oponente tuvo tres chances para ganarlo en la tanda de penales.

El Canalla, por su parte, viene de protagonizar uno de los partidos más polémicos del campeonato en el fútbol argentino al ganarle en condición de local a Racing por 2-1.

En dicho enfrentamiento, la Academia rosarina se vio beneficiado por una injusta roja directa al delantero Adrián Maravilla Martínez, mientras que el árbitro Darío Herrera después echó al defensor Marco Di Césare por doble amarilla.

La actuación del árbitro fue tan alevosa que incluso el presidente de Racing, Diego Milito, salió a hablar y expresó que se sintió robado.

Los mano a mano entre River y Rosario Central

Será el 12° mata-mata entre ambos equipos. El historial en este tipo de enfrentamientos marca un leve dominio para River, que se impuso en seis ocasiones, mientras que Rosario Central lo hizo en cinco.

Los mata-mata que se inclinaron a favor del Millonario fueron los de la Copa Ibarguren 1937, la semifinal del Nacional 1979, los cuartos de final de la misma competencia pero de 1981, los cuartos de final de la Liguilla 1987/88, la final de la Copa Argentina 2016 y el Trofeo de Campeones 2023.

El más recordado de estos cruces es la final de la Copa Argentina 2016, en la que River se impuso en un partido para el infarto por 4-3 gracias al triplete de Lucas Alario y al tanto definitorio del uruguayo Iván Alonso. Por el lado del Canalla, que era dirigido justamente por Eduardo Coudet, el inoxidable Marco Ruben se había lucido con un doblete y también convirtió Damián Musto, hoy miembro del cuerpo técnico de Chacho en River.

Rosario Central, por su parte, se quedó con los mata-mata correspondientes a la Copa Competencia 1916 y 1920, la Copa Argentina 2014 y 2015 y en las semis del Trofeo de Campeones 2023 en el que finalmente se quedaría con el título.

Formaciones para River y Rosario Central

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Hora y TV: 19:30 (ESPN/TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Monumental.