En River ven con buenos ojos la chance de sumar al campeón del mundo en 2027 e iniciaron las primeras conversaciones para intentar convencerlo.

En River saben que deberá cambiar considerablemente la imagen en 2027 y, para eso, la dirigencia ya empezó a trabajar para reforzar "quirúrgicamente" -según las palabras del presidente Stefano Di Carlo- el plantel. En ese sentido, a los nombres que irrumpieron en el radar, como Tomás Palacios, Mauro Coronel y Alex Arce, ahora se sumó otro rutilante: Nicolás Tagliafico.

Así como hace algunos días trascendió que Boca tiene al lateral izquierdo campeón del mundo en carpeta como posibilidad en caso de una hipotética salida de Lautaro Blanco, la información que salió a la luz recientemente es que en Núñez también interesa pensando en el próximo mercado pases. Y no solo eso: de hecho, ya hubo charlas preliminares.

El zurdo tiene contrato con Olympique de Lyon hasta junio de 2027 y todo indica que le pondrá fin a su estadía, ya que en el último semestre perdió continuidad y dejó de tener un rol preponderante, más allá de que también incidió una lesión muscular que lo marginó varias fechas. Concretamente, apenas disputó ocho -dos como titular- de los 19 partidos del equipo tras el Mundial.

La situación contractual de Tagliafico, sumado a que nadie en Núñez puede garantizar la continuidad de Marcos Acuña -titular para Leonardo Ponzio pero con muchas ausencias por problemas físicos en el último tiempo-, ponen sobre la mesa la chance de que sea una opción concreta para reforzar la defensa en un sector en el que también está Francisco Ortega.

Por el momento no hubo oferta formal del club hacia el jugador y lo cierto es que el ex Independiente tiene como intención seguir en Europa. En River ya iniciaron las primeras conversaciones con su representación para conocer su situación y manifestar el deseo de tenerlo en sus filas para la próxima temporada, así como la de otros futbolistas con el mismo agente.

Los puestos que quiere reforzar River en 2027

Además de la intención de contratar a Tagliafico, hay tres posiciones que en el Millonario tiene remarcadas como necesidad a potenciar en 2027, independientemente de quién sea el entrenador. Los dirigentes buscarán incorporar un defensor central, un volante central y un centrodelantero.

En el caso del zaguero, incluso, ya iniciaron las tratativas. River entabló conversaciones con el Inter de Milán por Tomás Palacios, futbolista que actualmente se encuentra cedido en Estudiantes y que el próximo sábado disputará la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras en Montevideo. Por otro lado, también mantienen charlas avanzadas para incorporar a Mauro Coronel, un central de apenas 18 años que milita en Nacional de Paraguay y que también hizo su debut este año con su seleccionado.

En cuanto al volante central aún no trascendieron nombres, pero ya es de público conocimiento que River no ejecutará la opción de compra por Fausto Vera. Pese a que en esa posición cuenta con Aníbal Moreno y con los juveniles Santiago Espíndola y Lucas Silva, creen necesario reforzar esa posición ante los problemas físicos del ex-Racing y la falta de experiencia de los otros dos.

Por último, la intención es sumar un nuevo nombre a la competencia por el centro del ataque, posición que actualmente se disputan Lucas Beltrán, Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré. El colombiano podría marcharse en enero ante la falta de minutos y en Núñez sondearon al paraguayo Alex Arce, uno de los goleadores del fútbol argentino con Independiente Rivadavia que cuenta con características que no tiene el plantel actual.