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Días y horarios de los octavos de Sudamericana: cuándo juegan Boca y River

El Xeneize se medirá con Recoleta, mientras que el Millonario con Independiente Santa Fe en la próxima instancia del certamen continental.

31 de julio 2026 · 18:59hs
Días y horarios de los octavos de Sudamericana: cuándo juegan Boca y River

Días y horarios de los octavos de Sudamericana: cuándo juegan Boca y River

Se terminaron los playoffs y, al día siguiente, Conmebol anunció días y horarios de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Boca y River ya conocen su calendario de sus próximos duelos. Los dirigidos por el Vasco Arruabarrena superaron una fase, mientras que los dirigidos por el Chacho Coudet ya esperaban en octavos.

El Xeneize -que sufrió ante O'Higgins en Chile y avanzó por penales- se medirá con Recoleta de Paraguay en la próxima instancia. La ida será el 11 de agosto, a las 19, en la Bombonera. La revancha, el 18, a la misma hora, en Asunción (en el Defensores del Chaco).

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Por su parte, el Millonario -que accedió a esta instancia tras finalizar puntero en su grupo- se enfrentará a Independiente Santa Fe. El primer partido se disputará el 12 de agosto, desde las 21.30, en Bogotá. La vuelta, el 19 de agosto a la misma hora, en el Monumental.

Días y horarios de los octavos de Sudamericana: cuándo juegan Boca y River

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En caso de seguir avanzando, Boca y River podrían enfrentarse recién en semifinales de la Sudamericana. Por otra parte, del otro lado del cuadro se encuentra Tigre, el otro argentino que sigue en carrera: el conjunto de Victoria -que eliminó a Nacional de Uruguay- chocará con Montevideo City Toque en octavos.

El calendario de los octavos de final de la Sudamericana

Boca Juniors vs. Recoleta

  • Ida: 11/8 a las 19 hs en la Bombonera
  • Vuelta: 18/8 a las 19 hs en Asunción

Bolívar vs. San Pablo

  • Ida: 11/7 a las 20.30 (hora local) - La Paz
  • Vuelta: 18/8 a las 21.30 hs (hora local) - Sao Paulo

RB Bragantino vs. Atlético Mineiro

  • Ida: 12/8 a las 19.00 (hora local) - Bragança Paulista
  • Vuelta: 19/8 a las 19.00 (hora local) - Belo Horizonte

Tigre vs. Montevideo City Torque

  • Ida: 12/8 a las 19.00 - Victoria
  • Vuelta: 19/8 a las 21.30 - Montevideo

Independiente Santa Fe vs. River

  • Ida: 12/8 a las 21.30 - Bogotá
  • Vuelta: 19/8 a las 21.30 - Monumental de Buenos Aires

Vasco da Gama vs. Olimpia

  • Ida: 13/8 a las 19.00 (hora local)- Río de Janeiro
  • Vuelta: 20/8 a las 19.00 (hora local) - Asunción

Santos vs. Macará

  • Ida: 13/8 a las 19.00 (hora loca) - Santos
  • Vuelta: 20/8 a las 17.00 (hora local) - Ambato

Cienciano vs. Botafogo

  • Ida: 13/8 a las 19.30 (hora local) - Cusco
  • Vuelta: 20/8 a las 21.30 (hora local)- Río de Janeiro

Sudamericana Boca River octavos
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