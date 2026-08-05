Paraná: apuñalaron a un interno en la Unidad Penal N°1

Germán Rossi, conocido como "Tara", fue apuñalado en la unidad carcelaria de Paraná. Está acusado de asesinar a un hombre en Concepción del Uruguay.

Germán Rossi, conocido con el alias de "Tara", resultó herido durante un episodio ocurrido en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná , donde permanece alojado desde hace pocas semanas. Pese a las heridas que sufrió, el interno se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con las primeras informaciones que trascendieron de manera extraoficial, el hombre sufrió una lesión con un arma blanca en la zona abdominal durante la madrugada. Pese a la gravedad del ataque, Rossi, de 22 años, recibió asistencia médica de inmediato y, según las versiones conocidas hasta el momento, su estado de salud es estable y no correría riesgo de vida.

El interno había sido detenido recientemente en Concepción del Uruguay, luego de haber permanecido prófugo más de cinco meses, desde el 20 de febrero cuando se produjo el ataque en el que fue baleado Facundo Putallaz de 40 años, quien quedó en grave estado y falleció días después.

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En ese hecho, Rossi sería el autor del disparo y su pareja, Milagros Fernanda Armella de 22 años, la conductora de la moto en la que se habrían desplazado al momento del ataque en Lacava y Mitre. La joven se entregó y quedó a derecho, mientras Rossi se mantuvo prófugo casi medio año. Días atrás, el acusado de homicidio fue capturado en un operativo encabezado por la División Investigaciones y el Grupo Especial (GEPER) de la Jefatura Departamental Uruguay.

El procedimiento se realizó por orden del Juzgado de Garantías Nº 1 y con intervención de la Fiscalía, en una vivienda del barrio La Higuera, donde también fueron imputados dos adultos mayores por el presunto delito de encubrimiento agravado, al haberle brindado refugio mientras permanecía prófugo, indicó Arriba Noticias.

Tras su captura, Rossi fue trasladado a la cárcel de la capital entrerriana debido a la falta de plazas disponibles en otras unidades penitenciarias. En la causa vinculada a su detención también participaron peritos de Policía Científica, quienes secuestraron distintos elementos de interés para la investigación. Hasta el momento no se informaron oficialmente las circunstancias en las que ocurrió la agresión dentro del establecimiento penitenciario ni los motivos que habrían originado el ataque. Se aguarda un parte oficial que brinde mayores precisiones sobre el hecho y sobre la evolución del estado de salud del interno.