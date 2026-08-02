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River recibe a Rosario Central en un duelo clave para Coudet y Almirón

River Plate buscará este domingo su primera victoria en el Torneo Clausura cuando reciba al Canalla desde las 19.15 en el estadio Monumental.

2 de agosto 2026 · 09:18hs
River viene de perder en La Plata.

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River Plate afrontará este domingo uno de los partidos más importantes del semestre cuando reciba a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 19.15 en el estadio Monumental, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y será televisado por ESPN Premium.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega inmerso en una profunda crisis futbolística. El Millonario todavía no logró sumar puntos en el campeonato y necesita una victoria urgente para recuperar confianza, mejorar su posición en la tabla y, sobre todo, descomprimir la situación de un entrenador que atraviesa su momento más complicado desde que asumió.

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Un comienzo para el olvido

River acumula tres derrotas consecutivas en este segundo semestre. La primera fue la sorpresiva eliminación por penales frente a Aldosivi en la Copa Argentina, un golpe inesperado que dejó al equipo sin uno de los objetivos del año.

Luego llegaron dos caídas consecutivas en el Torneo Clausura: primero perdió 1-0 como local frente a Barracas Central y posteriormente volvió a caer por el mismo marcador ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque.

Estos resultados marcaron el peor arranque de River en un torneo local desde el Clausura de 1995 y lo dejaron en el último lugar de la Zona A, complicando además sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual.

A esta serie negativa también se le suman los antecedentes del primer semestre, cuando el conjunto de Núñez perdió el Superclásico y luego cayó en la final del Torneo Apertura. En total, son cinco derrotas consecutivas en partidos oficiales, una racha que incrementó la presión sobre el cuerpo técnico.

Coudet, bajo máxima presión

El ciclo de Eduardo Coudet atraviesa horas decisivas. El propio entrenador reconoció durante la semana que "River no da margen ni tiempo", consciente de que una nueva derrota podría significar el final de su etapa al frente del equipo.

La dirigencia sigue atentamente la evolución deportiva y sabe que el margen de error prácticamente desapareció. Por eso, el encuentro frente a Rosario Central aparece como una verdadera final para el entrenador.

Más allá de los resultados, River también ha mostrado dificultades para generar situaciones de gol, poca solidez defensiva y un funcionamiento colectivo que todavía está lejos de convencer.

Varias bajas para el Millonario

Como si el presente deportivo no fuera suficiente, Coudet deberá rearmar el equipo debido a varias ausencias importantes.

La baja más sensible será la de Marcos Acuña, quien sufrió una sobrecarga en el isquiotibial derecho y no podrá estar presente. Tampoco estarán disponibles Mauro Arambarri ni Aníbal Moreno, ambos con diferentes inconvenientes físicos.

En consecuencia, el entrenador analiza variantes tanto en la defensa como en el mediocampo. En el lateral izquierdo la disputa está entre Lautaro Rivero y el juvenil Facundo González, mientras que en la zona central aparecen Fausto Vera y Lucas Silva como principales alternativas.

Rosario Central también necesita reaccionar

Del otro lado estará un Rosario Central que tampoco atraviesa un buen momento. El conjunto dirigido por Jorge Almirón suma apenas un punto en dos presentaciones y ocupa el undécimo lugar de la zona, fuera de los puestos de clasificación.

El Canalla debutó con una derrota por 2-1 frente a Belgrano y posteriormente igualó sin goles como local ante Racing, dejando una imagen futbolística que tampoco terminó de conformar a sus hinchas.

Al igual que sucede con Coudet, el ciclo de Jorge Almirón también comenzó a ser cuestionado por los resultados y el funcionamiento del equipo.

Sin embargo, Central tiene un desafío aún más importante en el horizonte inmediato: dentro de pocos días deberá afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Corinthians, por lo que un buen resultado en el Monumental podría servir como impulso anímico para ese compromiso internacional.

Un antecedente reciente

River y Rosario Central ya se enfrentaron hace apenas algunos meses. Fue el 16 de mayo por una de las semifinales del Torneo Apertura, también en el estadio Monumental.

Aquella noche el conjunto dirigido por Coudet se impuso por 1-0 gracias a un penal convertido por Facundo Colidio en un encuentro muy polémico, que tuvo dos penales sancionados para el local y múltiples protestas por parte de la visita.

Pese a aquella clasificación, River no pudo coronarse campeón ya que una semana más tarde perdió la final del certamen frente a Belgrano.

Probables formaciones

River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas.

DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni.

DT: Jorge Almirón.

Los datos del partido

  • Partido: River Plate vs. Rosario Central.
  • Competencia: Tercera fecha del Torneo Clausura.
  • Día: Domingo.
  • Hora: 19.15.
  • Estadio: Monumental.
  • Árbitro: Nicolás Ramírez.
  • Televisión: ESPN Premium.

River Rosario Central Chacho Coudet Torneo Clausura
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