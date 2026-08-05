Martín Palermo comenzó oficialmente su segundo ciclo como entrenador de Platense. Luego de ser presentado este miércoles y firmar contrato hasta diciembre de 2028, el entrenador encabezó su primera práctica en el predio de Miraflores, donde inició la preparación del equipo para el compromiso del próximo sábado frente a Independiente, en Avellaneda, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.
Martín Palermo volvió a Platense y ya dirigió su primera práctica pensando en Independiente
Este miércoles Martín Palermo comenzó oficialmente su segundo ciclo en el Calamar. Primer contacto con el plantel.
El regreso de Martín Palermo
El regreso del Titán se da en un momento delicado para el Calamar, que atraviesa un clima de tensión tras la goleada por 4-0 sufrida ante Talleres y el conflicto protagonizado por el capitán Ignacio Vázquez con dos plateístas al finalizar ese encuentro. En ese contexto, la dirigencia decidió apostar nuevamente por Palermo para reemplazar a Walter Zunino y encabezar un nuevo proyecto deportivo.
Durante su primer entrenamiento, el flamante entrenador comenzó a trabajar tanto en el aspecto futbolístico como en el anímico del plantel, con el objetivo de recuperar la confianza del equipo de cara a un exigente calendario. Además del torneo local, Platense deberá afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores y continúa en competencia en la Copa Argentina.
El cuerpo técnico de Palermo estará integrado por Diego Cagna y Damián Leyes como ayudantes de campo, mientras que Gastón Mendoza y Esteban Herrera serán los preparadores físicos.
El exgoleador de Boca regresa a una institución que ya conoce. En 2023 dirigió 46 partidos al frente de Platense, con un saldo de 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas. Su mayor logro en aquella etapa fue conducir al equipo hasta la final de la Copa de la Liga, donde cayó por 1-0 frente a Rosario Central.
Antes de aceptar el desafío, la dirigencia había mantenido contactos con Gustavo Costas, aunque finalmente el entrenador rechazó la propuesta. Así, Palermo volvió a convertirse en la principal apuesta del club para encauzar el rumbo futbolístico y afrontar los desafíos que se vienen en un semestre cargado de objetivos.