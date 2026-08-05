Martín Palermo volvió a Platense y ya dirigió su primera práctica pensando en Independiente

Martín Palermo comenzó oficialmente su segundo ciclo como entrenador de Platense. Luego de ser presentado este miércoles y firmar contrato hasta diciembre de 2028, el entrenador encabezó su primera práctica en el predio de Miraflores, donde inició la preparación del equipo para el compromiso del próximo sábado frente a Independiente, en Avellaneda, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El regreso del Titán se da en un momento delicado para el Calamar, que atraviesa un clima de tensión tras la goleada por 4-0 sufrida ante Talleres y el conflicto protagonizado por el capitán Ignacio Vázquez con dos plateístas al finalizar ese encuentro. En ese contexto, la dirigencia decidió apostar nuevamente por Palermo para reemplazar a Walter Zunino y encabezar un nuevo proyecto deportivo.

Durante su primer entrenamiento, el flamante entrenador comenzó a trabajar tanto en el aspecto futbolístico como en el anímico del plantel, con el objetivo de recuperar la confianza del equipo de cara a un exigente calendario. Además del torneo local, Platense deberá afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores y continúa en competencia en la Copa Argentina.

El cuerpo técnico de Palermo estará integrado por Diego Cagna y Damián Leyes como ayudantes de campo, mientras que Gastón Mendoza y Esteban Herrera serán los preparadores físicos.

El exgoleador de Boca regresa a una institución que ya conoce. En 2023 dirigió 46 partidos al frente de Platense, con un saldo de 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas. Su mayor logro en aquella etapa fue conducir al equipo hasta la final de la Copa de la Liga, donde cayó por 1-0 frente a Rosario Central.

Antes de aceptar el desafío, la dirigencia había mantenido contactos con Gustavo Costas, aunque finalmente el entrenador rechazó la propuesta. Así, Palermo volvió a convertirse en la principal apuesta del club para encauzar el rumbo futbolístico y afrontar los desafíos que se vienen en un semestre cargado de objetivos.