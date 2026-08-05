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El impresionante recibimiento a Mohamed Salah en Turquía

Tras su salida de Liverpool, Mohamed Salah se sumará a su nuevo club, Trabzonspor, que disputará los playoffs de la Europa League.

5 de agosto 2026 · 19:04hs
Mohamed Salah con su nueva camiseta.

Mohamed Salah con su nueva camiseta.

La llegada de Mohamed Salah a Turquía desató una verdadera revolución entre los simpatizantes del Trabzonspor. El delantero aterrizó este miércoles en Estambul para completar los últimos pasos antes de oficializar su incorporación y fue recibido por una multitud que colmó el aeropuerto para darle la bienvenida.

Luego de su arribo a la terminal aérea, el egipcio viajó rumbo a Trabzon, donde realizará la revisión médica y firmará su contrato para convertirse en refuerzo del equipo que disputará el play-off de la Europa League. Antes de su llegada, el presidente Ertugrul Dogan celebró la operación y destacó su jerarquía. "Es una estrella mundial. Necesitábamos un jugador de su calibre. Creo que este será un gran fichaje. Que sea muy beneficioso para nuestro club y para nuestra afición", declaró en A Spor.

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El propio futbolista también envió un mensaje para los hinchas antes de pisar suelo turco. En un video publicado por el club afirmó: "¿Trabzon, estás listo? Te escucho. Nos vemos muy pronto". Luego agregó el tradicional lema de la parcialidad: "Para nosotros, todo es Trabzon". Ya en el aeropuerto, saludó a los fanáticos y participó de uno de los cantos característicos de la tribuna.

Aunque la dirigencia evitó confirmar cifras, distintos medios turcos aseguran que el acuerdo será por dos temporadas. Según esas versiones, el ex-Liverpool percibirá un salario cercano a los 17 millones de euros por año, en una inversión sin precedentes para la institución.

La impresionante carrera de Mohamed Salah

El cambio de destino llega después de una etapa inolvidable en Liverpool, donde convirtió 257 goles en 442 partidos, levantó dos Premier League, una Champions League, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, además de transformarse en uno de los máximos ídolos de la historia reciente del club.

Su último año en Anfield estuvo marcado por una pérdida de protagonismo y algunas diferencias con Arne Slot. Tras finalizar su vínculo en junio, el delantero decidió aceptar la propuesta del conjunto turco luego de descartar alternativas provenientes de la MLS, Arabia Saudita y una negociación que no prosperó con Besiktas. Con pasado en Basilea, Chelsea, Fiorentina y Roma, el Faraón afrontará ahora un nuevo desafío en su carrera. La expectativa en torno a su presentación es enorme y el Trabzonspor anunciará en las próximas horas cómo será el evento para recibir oficialmente a la máxima figura de su plantel.

Mohamed Salah Turquía Trabzonspor Fútbol
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