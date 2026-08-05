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Senado: La Libertad Avanza dio de baja el capítulo de extranjerización de tierras para salvar la sesión

La Libertad Avanza debió modificar su estrategia, tras el rechazo de gobernadores aliados. Dio de baja el capítulo de extranjerización de tierras para salvar la sesión.

5 de agosto 2026 · 18:43hs
La Libertad Avanza dio de baja el capítulo de extranjerización de tierras para salvar la sesión en el Senado. 

La Libertad Avanza dio de baja el capítulo de extranjerización de tierras para salvar la sesión en el Senado. 

La Libertad Avanza (LLA) decidió a eliminar el capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de propiedad privada, dado que no tenía los votos en el Senado para avanzar en los artículos que permitían flexibilizar las normas para la venta de tierras a extranjeros.

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La medida en el Senado

La decisión se adoptó en una reunión entre la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, con bloques aliados, luego de que varios gobernadores decidieron mandar a votar en contra de ese capítulo que permitía vender hasta un 25% de las tierras rurales.

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Tras el fuerte revés para el Gobierno, el oficialismo quiere debatir el proyecto tras haber eliminado dos puntos claves de la iniciativa, las reformas de la ley de tierras y de barrios populares.

Con esta decisión, La Libertad Avanza irá al recinto para tratar los puntos que se mantienen en pie del dictamen que están vinculados a cambios en el Código Civil y Comercial sobre desalojos, escrituración de tierras, manejo del fuego y expropiaciones.

Si bien, Bullrich introdujo varias reformas para convencer a la UCR, PRO, y gobernadores aliados, para al menos flexibilizar las normas establecidas en la ley de tierras, no pudo lograr revertir el rechazo de los mandatarios de Tucumán, Osvaldo Jaldo, de Catamarca, Raúl Jalil, de Salta Gustavo Sáenz, y de Neuquén, Rolando Figueroa.

Uno de los principales derrotados es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien impulsó esta iniciativa que contenía reformas de varias leyes, aunque siempre se planteó que el tema tierras era el principal objetivo, al punto que su intención inicial era que no hubiera límite alguno al porcentaje de tierras que pudieran adquirir extranjeros.

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Qué dijo el oficialismo

El oficialismo informó que en “una reunión del bloque integrado por los 44 senadores integrado por La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz, en la que se resolvió por consenso postergar el tratamiento del Capítulo III del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, referido al régimen de tierras rurales”.

Y agrega: “La decisión fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso.

Destacó que “la postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes”.

La Libertad Avanza precisó que “se acordó avanzar con el tratamiento del resto de la ley el día de mañana (por este jueves), que incluye las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, capítulos que cuentan con amplio respaldo entre los distintos bloques que integran el espacio”.

Además, señaló que “el capítulo referido a la Ley de Tierras continuará siendo trabajado hasta lograr una redacción que reúna el mayor acompañamiento posible”.

Senado La Libertad Avanza Tierras
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