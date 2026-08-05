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Thiago Almada dio el sí y River quedó a un paso de cerrar el refuerzo estrella

Thiago Almada aceptó la propuesta de River Plate y el club de Núñez negocia los últimos detalles con Atlético de Madrid para cerrar su llegada.

5 de agosto 2026 · 13:01hs
Thiago Almada dio el sí y River quedó a un paso de cerrar el refuerzo estrella.

Thiago Almada dio el sí y River quedó a un paso de cerrar el refuerzo estrella.

River Plate continúa activo en el mercado de pases de cara a la segunda mitad del año, donde tendrá como principales objetivos la Conmebol Sudamericana y el Torneo Clausura. En ese contexto, el nombre de Thiago Almada tomó cada vez más fuerza y el mediocampista argentino quedó muy cerca de convertirse en una de las grandes incorporaciones del equipo.

Antes del inicio del Mundial, trascendió que el club de Núñez tenía encaminada la compra del 50% de la ficha del futbolista perteneciente al Atlético de Madrid por una cifra cercana a los 20 millones de euros. Sin embargo, la negociación tuvo un competidor inesperado: Flamengo.

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River Plate avanza por Thiago Almada: el mediocampista aceptó la propuesta y faltan detalles

El conjunto brasileño apareció en escena con una oferta superior, cercana a los 30 millones de euros, además de una propuesta salarial más importante para convencer al jugador. Durante algunos días, el equipo carioca parecía haber tomado ventaja en la disputa por uno de los futbolistas argentinos de mayor proyección internacional.

Pero en las últimas horas la situación cambió. Según informó el periodista Javier Gil Navarro en ESPN, Almada ya habría dado el visto bueno para jugar en River Plate y ahora restarían resolver algunos detalles entre las instituciones para concretar el acuerdo definitivo.

"Ya le dio el OK a River. Ahora quedan detalles con el Atlético de Madrid para cerrar todo y que se sume al equipo de Coudet", aseguró el periodista durante la transmisión de ESPN.

Además, Gil Navarro destacó la magnitud del esfuerzo económico realizado por la dirigencia del Millonario y señaló que, de concretarse la operación, podría convertirse en una de las contrataciones más importantes en la historia del club.

Con el consentimiento del futbolista, River Plate pasó a tener una ventaja clave en la negociación y ahora deberá avanzar en las conversaciones finales con Atlético de Madrid para cerrar la llegada de Almada. El mediocampista, campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022, podría transformarse en el refuerzo estrella del equipo de cara a los desafíos que tendrá por delante.

Thiago Almada River Plate Mercado de pases
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