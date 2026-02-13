Uno Entre Rios | Ovación | River

River: Portillo se rompió el ligamento cruzado anterior

Los estudios médicos confirmaron que el volante de River sufrió una grave lesión de rodilla ante Argentinos. Baja por varios meses.

13 de febrero 2026 · 18:13hs
Portillo  ingresó en River a los 75 y a los 77

Portillo  ingresó en River a los 75' y a los 77', tras una disputa de pelota, sintió un fuerte dolor en su rodilla derecha.

La crisis que atraviesa River se agudizó con una dura noticia de índole médica que se confirmó este viernes, tras los estudios posteriores a la derrota con Argentinos Juniors: Juan Carlos Portillo, que duró menos de dos minutos en cancha y salió entre lágrimas, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El defensor de 25 años entró a los 30 minutos del complemento luego de que Aníbal Moreno pidiera el cambio por una molestia en su tobillo. El ex-Talleres, que sumó tiempo de juego por primera vez en 2026, fue a trabar a un minuto y medio de su ingreso pero pisó mal, la rodilla derecha se le dobló hacia adentro y quedó tendido en el piso.

Portillo  ingresó en River a los 75 y a los 77, tras una disputa de pelota, sintió un fuerte dolor en su rodilla derecha.

La escalofriante lesión de Juan Carlos Portillo en River

Máxima Duportal  junto al  secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Rápidamente, se tomó el rostro y rompió en llanto, anticipando la novedad que trascendió el día después luego de pasar por la clínica: una lesión de gravedad, a caso una de las más temida por los futbolistas, ya que le demandará entre siete y ocho meses de recuperación para volver a las canchas.

Las imágenes fueron elocuentes y generaron un clima de tensión en La Paternal. Es que los médicos entraron al terreno de juego, se lo llevaron en camilla y todos sus compañeros desde el banco de suplentes se acercaron a consolarlo. Como el elenco de Marcelo Gallardo, que fue expulsado en el primer tiempo por aplaudir irónicamente a Andrés Merlos, se quedó sin cambios, su equipo quedó con diez jugadores.

Dolor de cabeza para River

La baja de Portillo supone un dolor de cabeza más para Gallardo en un contexto adverso, donde además ya tiene en la sala de emergencias a Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Franco Armani, Ezequiel Centurión y Sebastián Driussi.

Ahora, la cuestión que debe definir el cuerpo técnico de River -junto a la dirigencia- es si hacen el pedido a AFA para habilitar un cupo extraordinario para incorporar un refuerzo. Como se trata de una lesión de gravedad, el reglamento permite sumar una cara nueva en un plazo de 10 días desde que se aprueba la solicitud.

River Argentinos Lesión
Noticias relacionadas
Armani no se recupera aún.

Beltrán seguirá en el arco y la vuelta de Armani deberá esperar en River

River viene de empatar 0 a 0 con Rosario Central.

River recibe a un envalentonado Tigre

Si no cumple, Giuliano Galoppo podría ser sancionado con seis meses sin poder jugar.

Giuliano Galoppo podría recibir una durísima sanción

Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

Por qué la gente elige ir a conocer La Bombonera y no el Monumental

Ver comentarios

Lo último

Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo

El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo

Ultimo Momento
Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo

El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo

La Justicia confirmó la cautelar que obliga a San José a absorber a los 237 trabajadores de Buses Paraná

La Justicia confirmó la cautelar que obliga a San José a absorber a los 237 trabajadores de Buses Paraná

Turismo Carretera y TC Pista levantan el telón con 56 autos y el debut de Mercedes-Benz y BMW

Turismo Carretera y TC Pista levantan el telón con 56 autos y el debut de Mercedes-Benz y BMW

Policiales
Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Un día trágico en nuestra ciudad: piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

"Un día trágico en nuestra ciudad": piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Ovación
Turismo Carretera y TC Pista levantan el telón con 56 autos y el debut de Mercedes-Benz y BMW

Turismo Carretera y TC Pista levantan el telón con 56 autos y el debut de Mercedes-Benz y BMW

River: Portillo se rompió el ligamento cruzado anterior

River: Portillo se rompió el ligamento cruzado anterior

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

La provincia
Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo

El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo

La Justicia confirmó la cautelar que obliga a San José a absorber a los 237 trabajadores de Buses Paraná

La Justicia confirmó la cautelar que obliga a San José a absorber a los 237 trabajadores de Buses Paraná

En Concordia se iniciará el plan focalizado de vacunación contra el dengue

En Concordia se iniciará el plan focalizado de vacunación contra el dengue

El Gobierno de Entre Ríos convocó a estatales y docentes para abrir la paritaria 2026

El Gobierno de Entre Ríos convocó a estatales y docentes para abrir la paritaria 2026

Dejanos tu comentario