Uno Entre Rios | Ovación | Nadia Cutro

Nadia Cutro y Toio Ballay aceleran en Reconquista

Debido al anuncio de lluvia se adelantó la primera etapa para este viernes. Nadia Cutro marcha 3° y Victorio Ballay es 4°.

31 de julio 2026 · 19:18hs
Nadia Cutro está a 20 segundos de la punta en la clase Maxi Rally.

Nadia Cutro está a 20 segundos de la punta en la clase Maxi Rally.

La quinta fecha del año del campeonato nacional de Rally se lleva a cabo en la ciudad de Reconquista, con la presencia de los dos representantes entrerrianos de siempre que han dado batalla en la etapa 1: Nadia Cutro y Toio Ballay.

Nadia Cutro en Reconquista.

Nadia Cutro en Reconquista.

La llanura del norte santafesino es el epicentro de una competencia que marca el ecuador de la temporada del Campeonato Argentino de Rally, que empieza a tomar forma de fecha clásica para el certamen y en donde el público entusiasta acompaña de manera masiva en cada presentación allí.

En La Capillita tuvo inicio un nuevo capítulo de la Liga Paranaense.

Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: Primero está el fútbol.

El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: "Primero está el fútbol"

Además, la prueba tiene una denominación muy peculiar, que deviene de la propia geografía de la zona. Es que Jaaukanigás, hace referencia al gran humedal al borde del Río Paraná, ubicado en todo el noreste de la provincia de Santa Fe, que abarca 492 mil hectáreas y posee importancia internacional inclusive. Y Jaaukanigás significa “gente del agua” en la lengua del pueblo originario abipón, uno de los tres pueblos originarios que poblaron la región hace unos 6 mil años atrás.

Más allá de todo este contexto histórico-geográfico, claro está que es una carrera de tipología netamente de llano, por lo que los frenajes pronunciados, las curvas de 90° y las “chicanas” están a la orden del día. De todas maneras, se ha diagramado un interesante recorrido con once pruebas especiales cronometradas en dos días de actividad, que contabiliza un total de 130,55 kilómetros de carrera, contra el reloj y que ha comenzado, anticipadamente, ya en la jornada de este viernes.

Pues en una situación poco habitual, este viernes se desarrolló la etapa 1 de la competencia y más inusual aún será ver terminar este sábado la carrera. Esto se debe a que, ante el pronóstico de fuertes lluvias para el fin de semana, desde la organización en conjunto con la categoría se decidió adelantar preventivamente todo el cronograma de la actividad del fin de semana. Ante esta circunstancia, quedó diagramado que la primera etapa se disputase este viernes viernes y la etapa 2 final, se realice este sábado, evitando competir el día domingo donde se prevé la mayor cantidad de precipitaciones.

Los entrerrianos Nadia Cutro y Toio Ballay

A todo esto, allí se hacen presentes, una vez más, dos representantes de la provincia de Entre Ríos. La referencia es a los habituales animadores en la clase RC MR, los concordienses Victorio Ballay (Citroën DS3 Maxi Rally) y Nadia Cutro (Toyota Yaris Maxi Rally). Por su parte, el uruguayense Leandro Bonnín integró la lista de inscriptos inicial, pero finalmente no pudo ser de la partida por inconvenientes logísticos de su auto.

Así, los entrerrianos en carrera, al cabo de la primera etapa, desarrollaron una destacada labor, principalmente en el caso de Cutro que se metió tercera dentro de la clase y es séptima en el clasificador general de la carrera. Mientras tanto, por el lado de Ballay, si bien es cuarto y está detrás de la “Gurisa” en la divisional, perdió más tiempo aunque está dentro del top 15 general.

La Etapa 2 en Reconquista

Y, entonces, este sábado sábado será el cierre de la competencia, abriéndose el día con la especial Barros Pazos–Ladrilleros, de 14,73 kilómetros, que abrirá la jornada a las 8.53. Luego se disputará el tramo Campo Leonhardt–La Lola, de 12,89 kilómetros, a las 9.31, seguido por el súper especial RUS Loteo Rincón de la Luna, de 2,61 kilómetros, desde las 9.59. Y, después de la asistencia del mediodía comenzará el rulo decisivo a las 12.02 con una segunda pasada en los tramos matutinos.

Producción periodística: Lisandro Trucco

Nadia Cutro Toio Ballay Reconquista Rally Argentino
Noticias relacionadas
Ante el mal estado de La Bombonera, Boca mudaría su localía por los próximos tres partidos a Huracán.

Ante el mal estado de La Bombonera, Boca mudaría su localía por los próximos tres partidos a Huracán

El Turismo Carretera disputa su fecha especial este fin de semana en el circuito puntano.

En San Juan habrá un festival del deporte motor

Representarán a Paraná en un Torneo Nacional en Buenos Aires

Representarán a Paraná en un Torneo Nacional en Buenos Aires

Patronato recupera a Nahuel Genez y Juan Salas para recibir a Quilmes.

Patronato recupera a Nahuel Genez y Juan Salas para recibir a Quilmes

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Menos carne en el plato: el consumo per cápita profundiza su caída en Argentina

Menos carne en el plato: el consumo per cápita profundiza su caída en Argentina

Ultimo Momento
Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Menos carne en el plato: el consumo per cápita profundiza su caída en Argentina

Menos carne en el plato: el consumo per cápita profundiza su caída en Argentina

La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano

La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano

OSER incorporó una nueva función en su aplicación para agilizar las autorizaciones médicas

OSER incorporó una nueva función en su aplicación para agilizar las autorizaciones médicas

Policiales
Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Un camión que transportaba aserrín se incendió en la ruta 14

Un camión que transportaba aserrín se incendió en la ruta 14

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Ovación
El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: Primero está el fútbol

El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: "Primero está el fútbol"

Nadia Cutro y Toio Ballay aceleran en Reconquista

Nadia Cutro y Toio Ballay aceleran en Reconquista

Ante el mal estado de La Bombonera, Boca mudaría su localía por los próximos tres partidos a Huracán

Ante el mal estado de La Bombonera, Boca mudaría su localía por los próximos tres partidos a Huracán

En San Juan habrá un festival del deporte motor

En San Juan habrá un festival del deporte motor

Días y horarios de los octavos de Sudamericana: cuándo juegan Boca y River

Días y horarios de los octavos de Sudamericana: cuándo juegan Boca y River

La provincia
Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano

La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano

OSER incorporó una nueva función en su aplicación para agilizar las autorizaciones médicas

OSER incorporó una nueva función en su aplicación para agilizar las autorizaciones médicas

La Pampa impulsa un peaje para camiones que transportan arena de Entre Ríos hacia Vaca Muerta

La Pampa impulsa un peaje para camiones que transportan arena de Entre Ríos hacia Vaca Muerta

La Unidad Penal Nº 6 celebró su centenario con entrega de móviles y equipamiento penitenciario

La Unidad Penal Nº 6 celebró su centenario con entrega de móviles y equipamiento penitenciario

Dejanos tu comentario