Nadia Cutro y Toio Ballay aceleran en Reconquista

La quinta fecha del año del campeonato nacional de Rally se lleva a cabo en la ciudad de Reconquista, con la presencia de los dos representantes entrerrianos de siempre que han dado batalla en la etapa 1: Nadia Cutro y Toio Ballay.

La llanura del norte santafesino es el epicentro de una competencia que marca el ecuador de la temporada del Campeonato Argentino de Rally, que empieza a tomar forma de fecha clásica para el certamen y en donde el público entusiasta acompaña de manera masiva en cada presentación allí.

Además, la prueba tiene una denominación muy peculiar, que deviene de la propia geografía de la zona. Es que Jaaukanigás, hace referencia al gran humedal al borde del Río Paraná, ubicado en todo el noreste de la provincia de Santa Fe, que abarca 492 mil hectáreas y posee importancia internacional inclusive. Y Jaaukanigás significa “gente del agua” en la lengua del pueblo originario abipón, uno de los tres pueblos originarios que poblaron la región hace unos 6 mil años atrás.

Más allá de todo este contexto histórico-geográfico, claro está que es una carrera de tipología netamente de llano, por lo que los frenajes pronunciados, las curvas de 90° y las “chicanas” están a la orden del día. De todas maneras, se ha diagramado un interesante recorrido con once pruebas especiales cronometradas en dos días de actividad, que contabiliza un total de 130,55 kilómetros de carrera, contra el reloj y que ha comenzado, anticipadamente, ya en la jornada de este viernes.

Pues en una situación poco habitual, este viernes se desarrolló la etapa 1 de la competencia y más inusual aún será ver terminar este sábado la carrera. Esto se debe a que, ante el pronóstico de fuertes lluvias para el fin de semana, desde la organización en conjunto con la categoría se decidió adelantar preventivamente todo el cronograma de la actividad del fin de semana. Ante esta circunstancia, quedó diagramado que la primera etapa se disputase este viernes viernes y la etapa 2 final, se realice este sábado, evitando competir el día domingo donde se prevé la mayor cantidad de precipitaciones.

Los entrerrianos Nadia Cutro y Toio Ballay

A todo esto, allí se hacen presentes, una vez más, dos representantes de la provincia de Entre Ríos. La referencia es a los habituales animadores en la clase RC MR, los concordienses Victorio Ballay (Citroën DS3 Maxi Rally) y Nadia Cutro (Toyota Yaris Maxi Rally). Por su parte, el uruguayense Leandro Bonnín integró la lista de inscriptos inicial, pero finalmente no pudo ser de la partida por inconvenientes logísticos de su auto.

Así, los entrerrianos en carrera, al cabo de la primera etapa, desarrollaron una destacada labor, principalmente en el caso de Cutro que se metió tercera dentro de la clase y es séptima en el clasificador general de la carrera. Mientras tanto, por el lado de Ballay, si bien es cuarto y está detrás de la “Gurisa” en la divisional, perdió más tiempo aunque está dentro del top 15 general.

La Etapa 2 en Reconquista

Y, entonces, este sábado sábado será el cierre de la competencia, abriéndose el día con la especial Barros Pazos–Ladrilleros, de 14,73 kilómetros, que abrirá la jornada a las 8.53. Luego se disputará el tramo Campo Leonhardt–La Lola, de 12,89 kilómetros, a las 9.31, seguido por el súper especial RUS Loteo Rincón de la Luna, de 2,61 kilómetros, desde las 9.59. Y, después de la asistencia del mediodía comenzará el rulo decisivo a las 12.02 con una segunda pasada en los tramos matutinos.

Producción periodística: Lisandro Trucco