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El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: "Primero está el fútbol"

Luego de que la confederación europea amenazó con un boicot, el ente regulador del fútbol sudamericano se expidió al respecto y clamó por más información sobre el proyecto de FIFA, impulsado por Gianni Infantino.

31 de julio 2026 · 19:16hs
El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: Primero está el fútbol.

El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: "Primero está el fútbol".

El proyecto FIFA Forward Enterprise de Gianni Infantino dio lugar a una guerra a cielo abierto entre la entidad con UEFA, que amenazó con un boicot a todas sus competencias mientras que Concacaf y AFC se sumaron a su rechazo. En medio de la controversia se expidió la Conmebol, que planteó la necesidad de recibir mayor información sobre la propuesta antes de tomar una decisión.

En el marco de una comunicado oficial titulado "primero está el fútbol", el ente regulador del fútbol a nivel sudamericano se expidió sobre la situación que mantiene en vilo a los fanáticos del deporte a nivel mundial.

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"La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia. El fútbol siempre está primero", inicia la entidad presidida por Alejandro Domínguez.

"Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige", planteó diferenciandose de las otras confederaciones.

"Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE. La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza", agregó.

El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: "Primero está el fútbol"

El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: "Primero está el fútbol".

El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: "Primero está el fútbol".

Para concluir, la confederación clamó por paz entre las partes involucradas luego de que el conflicto haya escalado y de gran manera ante las amenazas de boicot por parte de UEFA. "La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés", redondeó.

¿En qué consiste FIFA Forward Enterprise, el proyecto de Infantino que despertó gran rechazo en UEFA? La propuesta radica en una reestructuración comercial que revolucionaría la gestión de sus competencias principales, al crear una empresa que administraría los negocios y eventos como el Mundial, el Mundial de Clubes y otros torneos regulados por la organización.

Como parte del plan, el máximo dirigente analiza vender entre el 20% y el 30% de la entidad a fundar a inversores privados, que pasarían a tener participaciones minoritarias y sin poder de control. Según explicó la casa madre, todos los beneficios netos de la nueva empresa serán reinvertidos en el desarrollo del fútbol a nivel mundial. En paralelo, el organismo prevé ampliar la financiación destinada a sus 211 asociaciones miembro.

"Si deciden seguir adelante, este paquete de 10.000 millones de dólares estará disponible a partir del 1 de enero de 2027, dando paso a la siguiente fase de nuestro camino conjunto. Si prefieren mantener el statu quo y rechazar esta propuesta, seguiremos contando con la ampliación prevista del programa Forward, por valor de 2.700 millones de dólares, tal como se presentó anteriormente", expresó Infantino en un escrito al resto de las federaciones, y que fue difundido por el medio británico The Times. Además, el presidente de la organización ofreció acceso a hasta 30 millones de libras.

En esta línea, la FIFA aclaró que mantendrá bajo control exclusivo la gestión del fútbol, las competencias y el calendario internacional. A su vez, fijó un plazo de 53 días para que las federaciones respalden la moción de vender un porcentaje de las acciones de la Copa del Mundo, y advirtió que los miembros que se opongan quedarán excluidos del nuevo modelo de financiamiento.

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