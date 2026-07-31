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La Pampa impulsa un peaje para camiones que transportan arena de Entre Ríos hacia Vaca Muerta

Ziliotto enviará un proyecto a la Legislatura de La Pampa para financiar el mantenimiento vial. También alcanzaría al transporte de granos.

31 de julio 2026 · 19:32hs
La Pampa impulsa un peaje para camiones que transportan arena de Entre Ríos hacia Vaca Muerta.

La Pampa impulsa un peaje para camiones que transportan arena de Entre Ríos hacia Vaca Muerta.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, enviará a la Legislatura un proyecto de ley para autorizar el cobro de peajes a los camiones de carga que circulan por rutas provinciales transportando arena desde Entre Ríos hacia Vaca Muerta. La iniciativa también alcanzaría a los vehículos que trasladan granos con destino al puerto de Bahía Blanca.

La medida busca recuperar parte de los recursos que la Dirección Provincial de Vialidad destina al mantenimiento de la red vial, afectada por el creciente tránsito de transporte pesado. Desde el Gobierno pampeano sostienen que no hubo avances en las gestiones con la Nación para concretar el traspaso de unos 600 kilómetros de rutas nacionales junto con los fondos necesarios para su conservación.

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El anuncio de Rodrigo Cadenas

El anuncio fue realizado por el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Rodrigo Cadenas, quien recordó que Ziliotto ya había anticipado esta posibilidad durante la apertura de las sesiones legislativas de 2025 y 2026.

"Ante el silencio de Nación, se avanzará en un proyecto de ley para cobrar peajes", afirmó el funcionario en declaraciones a Canal 3. Explicó que el objetivo es que el transporte pesado que utiliza las rutas pampeanas, pero no tributa en la provincia, contribuya al financiamiento de su mantenimiento.

Cadenas precisó que el proyecto apunta principalmente a los camiones que trasladan arena silícea proveniente de la cuenca del río Paraná para la actividad de fracking en Vaca Muerta, ya que este tipo de tránsito genera el mayor desgaste sobre la infraestructura vial.

Consultado sobre los camiones que transportan granos hacia el puerto de Bahía Blanca, indicó que la iniciativa contempla un esquema integral para las rutas provinciales y que ese tipo de cargas también podría quedar alcanzado por el sistema de peajes.

Reclamo por las rutas nacionales

La decisión se enmarca en el conflicto entre La Pampa y el Gobierno nacional por el estado de la infraestructura vial. Días atrás, Ziliotto se reunió con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para reclamar el traspaso de rutas nacionales con los recursos correspondientes, una propuesta que hasta el momento no obtuvo respuesta favorable.

Mientras tanto, otras provincias avanzaron en acuerdos con la Casa Rosada. Santa Fe firmó el traspaso por 20 años de la Ruta Nacional A012 y Córdoba mantiene negociaciones por la Ruta Nacional 19.

Un informe reciente del Consejo Federal de Inversiones (CFI) advirtió sobre el deterioro de la infraestructura vial argentina, la falta de mantenimiento preventivo y el impacto que esas deficiencias generan sobre los costos de producción, transporte y exportación en todo el país.

La Pampa Peaje Entre Ríos Vaca Muerta
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