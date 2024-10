Nuevo comienzo para la Escuela de Karate Ki Kun Kai

“La escuela tiene 15 años. Pasó por varios nombres hasta que quedó Ki Kun Kai. Las primeras dos palabras significan energía, códigos, normas y Kai hace referencia a una institución. Equilibrar la conducta con la energía. Eso es lo importante”, sentenció.

“En estos momentos contamos con nueve alumnos. No son muchos debido al reciente comienzo de la escuela. Se están sumando de a poco. De los que se acercaron, la mitad ya cuentan con un grado de experiencia en el Karate y la otra mitad no. Cabe aclarar que se puede acercar cualquier persona. Tenemos alumnos con trayectoria. Lucio Reibele, por ejemplo, es Primer Dan y está en nuestra escuela. Hay chicos con octavo y séptimo kyu. Cuentan con un tiempo extenso de entrenamiento”, contó el Sensei Velzi acerca de los reclutados durante los primeros 45 días de la Escuela Ki Kun Kai.

A su vez, se refirió al rango etario de los que se acercan a la Escuela ubicada en Coronel Francisco Sayos al 1973. “Los alumnos son todas personas mayores. La edad oscila entre los 24 hasta los 57 años. No hay límites de edad. Cualquier persona está apta para practicar karate. Solo tienen que venir con ganas, con tiempo y deseos de aprender un deporte nuevo”.

Con respecto a la categoría menores, Miguel Velzi informó: “Estamos analizando la posibilidad de agregar otro horario más para los menores de 12 años. De los chicos va a estar a cargo el Sensei Lucio Reibele. Lo más probable es que las clases inicien en el 2025. Desde los cinco años en adelante”.

Karate Miguel Velzi 1.jpg La escuela de Karate abrió sus puertas. UNOER/Alan Barbosa

Pese a tener poco tiempo como escuela, el 1er Dan sentenció que tienen objetivos en mente para lo que resta del año.“Estamos entrenando con vistas al Sudamericano que se va a realizar en Florianopolis, Brasil. La idea es mandar representantes de la escuela al país vecino. Esto será a principios de noviembre”, expresó Miguel.

“Las expectativas en Brasil, para nosotros, son buenas. Tenemos en claro que allá nos vamos a enfrentar a representantes de Venezuela, Perú, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia. Brasil tiene una inmensa cantidad de escuelas de karate Shotokan. Va a ser muy dura la competencia pero siento que estamos trabajando bien para realizar un buen papel. La idea es competir, empezar a foguearnos con el ambiente competitivo de la JSKA”, sentenció.

“Para el año que viene tenemos la perspectiva de tener otro tipo de competencia. Como por ejemplo sudamericana y a nivel mundial. Queremos escalar en el deporte y siento que este camino que elegimos es el correcto para cumplir con nuestros objetivos. Para el Mundial, por ejemplo, se requiere un trabajo de doble y hasta triple turno. Hay un gran trabajo, con mucho sacrificio detrás. Son torneos muy fuertes”, dejó en claro el Sensei.

Karate Miguel Velzi 2.jpg El Sensei Miguel Venzi junto al Sensei Lucio Reibele UNOER/ Alan Barbosa

Miguel Velzi y su vuelta al Karate

El Sensei Miguel Velzi se notó feliz por volver a enseñar Karate luego de su parate. “Cuando me lesioné pensé que no volvía a entrenar jamás. Muy internamente fue muy doloroso para mí esa despedida del deporte conmigo. El karate representa algo muy importante para mí. Me dedico hace más de 40 años al deporte. Es el camino que elegí con total humildad porque no tiene que ver con ser bueno o malo. Estoy muy motivado por seguir adelante cosechando cosas importantes”, sentenció.

“El karate no solamente es un sistema de defensa personal efectivo, sino que también es una filosofía de vida. Un camino que cada uno elige. El objetivo final de este deporte está lejos de la violencia. Tomamos la violencia o la energía negativa interna como una materia prima para poder trabajar y moderar el carácter, la conducta, ser una persona decidida”, cerró Velzi.