En un final dramatico, Boca derrotó a Defensa y se consagró campeón de la Tabla Anual

Con gol de Enner Valencia a falta de 10 segundos para el final, Boca le ganó 1-0 al Halcón en La Bombonera y volvió a festejar tras 4 años de sequía.

Boca encontró el premio que buscó durante toda la temporada en el último suspiro de una definición cargada de tensión. Cuando el empate sin goles ante Defensa y Justicia parecía dejarlo sin margen y Rosario Central se acercaba a la consagración con su victoria en Arroyito, apareció Enner Valencia para cambiar la historia. A los 50 minutos del segundo tiempo, el delantero ecuatoriano marcó el 1-0 en La Bombonera y le dio al Xeneize el triunfo que necesitaba para quedarse con la tabla anual y consagrarse campeón de Liga 2026.

El tanto llegó después de una mala salida del arquero Matías Borgogno, que dejó el arco desprotegido. Valencia aprovechó la oportunidad y definió de volea para desatar el festejo de los hinchas. La jugada pasó por una revisión del VAR, pero el árbitro Sebastián Zunino terminó convalidando la conquista. La incertidumbre se extendió unos minutos más, hasta que llegó el pitazo final y la confirmación de que Boca era el mejor equipo de la temporada.

La definición se disputó en simultáneo con los encuentros de los otros dos aspirantes al título. Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito, pero no le alcanzó para superar al conjunto de La Ribera. El Canalla había conseguido ponerse en ventaja con un tanto de Julián Fernández y amplió la diferencia por intermedio de Emanuel Coronel, pese a jugar buena parte del complemento con diez hombres por la expulsión de Gastón Ávila.

Argentinos Juniors, el otro equipo que llegaba con posibilidades de quedarse con el primer puesto, perdió 2-0 frente a Huracán en La Paternal. El Globo tomó distancia con los goles de Óscar Cortés y Bruno Barticciotto, un resultado que también favoreció las aspiraciones del Xeneize.

De esta manera, Boca cerró la temporada con 63 puntos en la tabla anual, uno más que Rosario Central, que terminó con 62. Argentinos Juniors finalizó con 60 unidades. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió así el objetivo en una jornada que mantuvo la definición abierta hasta los últimos minutos.

Una noche de sufrimiento en La Bombonera

El encuentro ante Defensa y Justicia tuvo un desarrollo intenso y con situaciones para los dos equipos. Boca asumió la iniciativa desde el comienzo, intentó manejar la pelota y buscó lastimar con las proyecciones de sus futbolistas por las bandas. Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel participaron de las primeras aproximaciones, aunque se encontraron con una defensa que respondió con firmeza y con un Borgogno atento para evitar la caída de su arco.

El Halcón también tuvo sus oportunidades. Álvaro Montero debió intervenir ante una llegada de Juan Manuel Gutiérrez y, a los 35 minutos de la primera etapa, David Martínez estuvo muy cerca de abrir el marcador con un remate que terminó estrellándose en el travesaño. Fue un aviso que hizo crecer la preocupación en las tribunas.

Boca respondió con una acción que terminó en gol de Merentiel, pero la conquista fue anulada por posición adelantada luego de la intervención del VAR. El equipo local se fue al descanso sin poder quebrar el cero y con la obligación de encontrar una solución en el complemento.

En la segunda parte, el Xeneize salió decidido a buscar el triunfo. Acumuló aproximaciones, generó varios tiros de esquina y obligó a Defensa a replegarse cerca de su área. Merentiel, Villa, Paredes y Ascacíbar probaron desde distintas posiciones, mientras la visita resistía con despejes y una serie de intervenciones defensivas. Borgogno también respondió ante los intentos de Boca y sostuvo el empate durante buena parte del período.

Arruabarrena movió el banco para renovar el ataque. Tomás Aranda y Leonel Flores ingresaron por Velasco y Villa, mientras que Enner Valencia terminó siendo la apuesta decisiva para el tramo final. El entrenador también debió reemplazar a Leandro Paredes, que pidió el cambio y dejó la cancha a los 28 minutos del segundo tiempo.

El reloj avanzaba y la noticia del segundo gol de Rosario Central aumentaba la presión sobre Boca. El conjunto rosarino ganaba 2-0 y, por entonces, se encontraba en condiciones de quedarse con el título. En La Bombonera, el local necesitaba una conquista para no depender de lo que sucediera en los otros estadios.

La respuesta llegó en el tiempo adicionado. Valencia encontró la pelota en el área y convirtió el tanto que cambió el desenlace de la jornada. La revisión arbitral agregó suspenso, pero finalmente Zunino señaló el gol. Boca consiguió sostener la ventaja y celebró una consagración que se resolvió en la última jugada.

Paredes y el sueño de volver para ser campeón

Uno de los protagonistas de los festejos fue Leandro Paredes, capitán del equipo y una de las figuras del regreso de Boca a los primeros planos de la temporada. Después del encuentro, el mediocampista expresó la emoción por haber conseguido el objetivo que se había propuesto cuando decidió volver al club.

“Uno no se da cuenta que a veces vive sus propios sueños. Soñé toda mi vida con volver, con este momento. Volví para ser campeón y lo pude cumplir”, manifestó.

El futbolista también destacó el recorrido que hizo el equipo para alcanzar la consagración y valoró el trabajo realizado a lo largo de los dos torneos. “Quiero agradecer a todos. Desde aquel torneo en el Torneo Apertura hasta hoy, sumar los puntos necesarios en el Torneo Clausura para ser campeón”, señaló.

En ese reconocimiento, Paredes no quiso dejar afuera a quienes formaron parte del plantel durante el camino hacia el título. Mencionó al entrenador Claudio Úbeda y a sus compañeros Edinson Cavani, Ander Herrera, Lucas Janson, Kevin Zenón y Exequiel Zeballos, entre otros nombres que, según remarcó, también fueron parte de la campaña.

El título tuvo un valor especial para el mediocampista, que había regresado con la ilusión de volver a levantar un trofeo con la camiseta azul y oro. La consagración en la tabla anual le permitió cumplir ese anhelo y cerrar una jornada que quedará marcada por el dramatismo de la definición.

Boca terminó celebrando después de una tarde en la que tuvo que esperar hasta el último instante. El gol de Enner Valencia, la derrota de Argentinos y la victoria insuficiente de Rosario Central completaron el escenario que necesitaba el Xeneize. La temporada tuvo su campeón y la vuelta olímpica encontró su momento en La Bombonera.