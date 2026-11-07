Estudiantes aplastó a Jockey (R) y jugará la final del Regional del Litoral

El CAE se impuso por 36-14 en Rosario, mostró una clara superioridad y consiguió el pasaje a la definición que será el próximo sábado.

Estudiantes dio un paso enorme en busca de la gloria. El equipo paranaense tuvo una actuación contundente, venció a Jockey de Rosario por 36-14 en el Hipódromo rosarino y se clasificó para la final del Torneo Regional del Litoral (TRL) 2026.

Con autoridad y un rendimiento sólido durante buena parte del encuentro, el Albinegro volvió a meterse entre los dos mejores de la competencia y tendrá la posibilidad de pelear por el título el próximo sábado.

El conjunto dirigido por Pedro Fontanetto construyó buena parte de la victoria durante el primer tiempo. Desde el comienzo impuso condiciones, aprovechó el viento a favor y encontró en el juego de sus forwards una de las principales herramientas para lastimar a su rival. Con una plataforma firme en el line y movimientos coordinados de sus delanteros, el CAE logró instalarse en campo contrario y marcar diferencias.

Ese dominio se tradujo en el marcador. Estudiantes apoyó dos de sus tres tries de la etapa inicial y llegó al descanso con una ventaja de 19-7. Jockey recién pudo acercarse con mayor peligro en los últimos diez minutos y consiguió descontar sobre el cierre, luego de una revisión del TMO que derivó en la sanción de un try penal.

Lejos de conformarse con la diferencia conseguida, el equipo paranaense salió al complemento decidido a liquidar la historia. Volvió a adueñarse del desarrollo y encontró espacios ante un Jockey que no lograba generar respuestas ni aprovechar el viento a favor para avanzar en el terreno.

La superioridad del Albinegro se reflejó nuevamente en el resultado. Estudiantes apoyó otros dos tries y estiró la ventaja hasta el 33-7, una diferencia que parecía definitiva cuando restaban cinco minutos para el final. El conjunto rosarino reaccionó en el tramo final y consiguió una nueva conquista, pero solo alcanzó para decorar el resultado: fue triunfo paranaense por 36-14.

Estudiantes aplastó a Jockey y jugará la final del Regional del Litoral

Estudiantes aplastó a Jockey y jugará la final del Regional del Litoral Gentileza: El Litoral

De esta manera, el CAE se convirtió en el primer finalista del Regional del Litoral 2026 y volverá a disputar el partido decisivo, algo que no conseguía desde las ediciones de 2022 y 2023. Ahora tendrá la oportunidad de ir por el segundo título de su historia en el certamen.

Su rival saldrá del cruce entre Duendes y Santa Fe Rugby, que definían al otro finalista. La gran cita será el sábado 14 de noviembre, nuevamente en el Estadio Capibaras del Hipódromo de Rosario. Estudiantes ya hizo su parte: ganó una semifinal de alto nivel y quedó a un partido de volver a levantar el trofeo.