La cobertura de Argentina-España podrá seguirse por Radio La Red Paraná FM 88.7 y en unoentrerios.com.ar, con relatos de Leonardo Gentili y un destacado equipo.

Radio La Red Paraná y UNO transmiten la final del Mundial con un gran despliegue.

La gran final del Mundial entre Argentina y España tendrá una cobertura especial de Radio La Red Paraná 88.7 FM , que volverá a poner en el aire una transmisión de primer nivel para acompañar a los hinchas en uno de los partidos más esperados del año.

La emisora, reconocida como la radio líder en transmisiones deportivas de Entre Ríos , llevará todas las alternativas del encuentro con un equipo periodístico de amplia trayectoria, que además podrá seguirse en simultáneo a través del portal unoentrerios.com.ar .

El espectáculo del entretiempo en la final del Mundial: incógnitas, certezas y una tradición lejana

Gran equipo

El relato estará a cargo de Leonardo Gentili, mientras que los comentarios serán de Gustavo López y Juan Carlos Pasman, quienes aportarán el análisis de cada jugada y toda la información de una definición que mantiene en vilo al país futbolero.

La cobertura comenzará con una previa especial, en la que se analizarán las formaciones, el recorrido de ambos seleccionados hasta la final y las principales claves tácticas del encuentro. Durante la transmisión también habrá móviles, estadísticas, entrevistas, información de color y la participación del equipo deportivo de La Red Paraná.

Con una propuesta periodística consolidada y una fuerte presencia en los grandes acontecimientos deportivos, Radio La Red Paraná 88.7 FM reafirma su compromiso de acercar a la audiencia una cobertura profesional, dinámica y con el sello que la convirtió en un referente de las transmisiones deportivas en la región.

La invitación es a vivir la definición entre Argentina y España por FM 88.7 y a través de unoentrerios.com.ar, con toda la emoción, el análisis y la pasión de un equipo preparado para contar cada instante de la gran final.

Transmisión en vivo: Radio La Red Paraná 88.7 FM