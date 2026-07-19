Las lágrimas de Messi tras la derrota en la final del Mundial Con Lionel Messi sentado en el césped extenuado y luego con una lágrima recorriendo su mejilla tras recibir la medalla de plata 19 de julio 2026 · 20:01hs

Lionel Messi llorando tras la final.

La Selección Argentina perdió 1-0 con España en la final del Mundial 2026, encuentro que se resolvió en tiempo extra y tras el cual Lionel Messi rompió en llanto tras recibir la medalla de plata al subcampeón, momento que vivió con lágrimas en los ojos al observar el cariño por parte del público argentino presente en Nueva York/Nueva Jersey.

Las lagrimas de Messi Luego de que el seleccionado nacional recibiera las medallas, toda la delegación se enfrentó a los miles de fanáticos locales que hicieron el viaje hasta Estados Unidos, momento en el cual las lágrimas se apoderaron del astro rosarino, que nunca bajó la frente pese al dolor de la derrota.

Mbappé superó a Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales Messi destacó el poder de Argentina y Scaloni mantuvo el misterio sobre el equipo para la final ante España

Previo a ello y poco después del pitazo final, el capitán se sentó en el verde césped del estadio y se limitó a quitarse los botines, dejándolos a un lado, y observar los festejos del elenco ibérico.