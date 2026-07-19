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Las lágrimas de Messi tras la derrota en la final del Mundial

Con Lionel Messi sentado en el césped extenuado y luego con una lágrima recorriendo su mejilla tras recibir la medalla de plata

19 de julio 2026 · 20:01hs
Lionel Messi llorando tras la final.

Lionel Messi llorando tras la final.

La Selección Argentina perdió 1-0 con España en la final del Mundial 2026, encuentro que se resolvió en tiempo extra y tras el cual Lionel Messi rompió en llanto tras recibir la medalla de plata al subcampeón, momento que vivió con lágrimas en los ojos al observar el cariño por parte del público argentino presente en Nueva York/Nueva Jersey.

Las lagrimas de Messi

Luego de que el seleccionado nacional recibiera las medallas, toda la delegación se enfrentó a los miles de fanáticos locales que hicieron el viaje hasta Estados Unidos, momento en el cual las lágrimas se apoderaron del astro rosarino, que nunca bajó la frente pese al dolor de la derrota.

Mbappé, anotó en la derrota de Francia.

Mbappé superó a Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Antes de la final del Mundial de Argentina, Messi, Scaloni y el Dibu Martínez participan de un evento de la FIFA ante miles de fanáticos.

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Previo a ello y poco después del pitazo final, el capitán se sentó en el verde césped del estadio y se limitó a quitarse los botines, dejándolos a un lado, y observar los festejos del elenco ibérico.

Messi Mundial 2026 final
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