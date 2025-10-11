Racing logró un merecido triunfo ante Banfield

Racing volvió a ganar por el Torneo Clausura después de dos empates consecutivos sin goles. Lo hizo en la duodécima fecha por 3-1 frente a Banfield en el Florencio Sola, este sábado por la tarde, con la presencia de su público, que obró de visitante sin ningún tipo de conflicto. Bruno Zuculini fue el gran protagonista del triunfo académico, porque marcó el doblete con el que su equipo encaminó la victoria y completó un correcto partido.

Como quedaron Banfield y Racing

Con este triunfo, Racing se arrima cada vez más a los puestos de playoff. En la tabla anual aprovechó la caída del Ciclón como local ante San Martín de San Juan y se metió en zona de Copa Sudamericana. El próximo paso de los de Costas en el Clausura será el próximo viernes a las 19 frente a Aldosivi, en el Presidente Perón. Luego, la serie con Flamengo para intentar meterse en la final de la Copa Libertadores.