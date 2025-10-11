Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing logró un merecido triunfo ante Banfield

Racing celebró por un doblete de Bruno Zuculini y un gol de Adrián Balboa para el 3-1 final. El descuento local fue de Bruno Sepúlveda.

11 de octubre 2025 · 20:23hs
Racing ganó de visitante.

Prensa Racing.

Racing ganó de visitante.

Racing volvió a ganar por el Torneo Clausura después de dos empates consecutivos sin goles. Lo hizo en la duodécima fecha por 3-1 frente a Banfield en el Florencio Sola, este sábado por la tarde, con la presencia de su público, que obró de visitante sin ningún tipo de conflicto. Bruno Zuculini fue el gran protagonista del triunfo académico, porque marcó el doblete con el que su equipo encaminó la victoria y completó un correcto partido.

Como quedaron Banfield y Racing

Con este triunfo, Racing se arrima cada vez más a los puestos de playoff. En la tabla anual aprovechó la caída del Ciclón como local ante San Martín de San Juan y se metió en zona de Copa Sudamericana. El próximo paso de los de Costas en el Clausura será el próximo viernes a las 19 frente a Aldosivi, en el Presidente Perón. Luego, la serie con Flamengo para intentar meterse en la final de la Copa Libertadores.

Con la mente puesta en la Copa Libertadores, Racing quiere recuperarse en el campeonato local.

Racing intentará acercarse a puestos de clasificación

La sanción a Rocky Balboa sólo regirá en Copa Argentina. 

Se conoció la sanción a Rocky Balboa por escupir al Marcos Acuña

Racing Banfield Bruno Zuculini Torneo Clausura
Noticias relacionadas
Racing empató de local.

Racing igualó con Independiente Rivadavia en el cierre de la fecha 11

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

River  va por una victoria ante Sarmiento.

Final caliente: River venció a Racing y se clasificó a las semifinales

racing y river animaran un partido con mucho morbo

Racing y River animarán un partido con mucho morbo

Ver comentarios

Lo último

Palito Ortega postergó su show en Paraná por razones de salud

Palito Ortega postergó su show en Paraná por razones de salud

Desesperada búsqueda de una joven de Gualeguaychú desaparecida tras emprender un viaje sola

Desesperada búsqueda de una joven de Gualeguaychú desaparecida tras emprender un viaje sola

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

Ultimo Momento
Palito Ortega postergó su show en Paraná por razones de salud

Palito Ortega postergó su show en Paraná por razones de salud

Desesperada búsqueda de una joven de Gualeguaychú desaparecida tras emprender un viaje sola

Desesperada búsqueda de una joven de Gualeguaychú desaparecida tras emprender un viaje sola

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

Golpes que tuvieron un objetivo altruista en el Club Estudiantes

Golpes que tuvieron un objetivo altruista en el Club Estudiantes

Derrota de Rowing en el Regional del Litoral de Rugby

Derrota de Rowing en el Regional del Litoral de Rugby

Policiales
Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

Misteriosa desaparición: un chofer, un pasajero enigmático en Concordia y un auto incendiado en Córdoba

Misteriosa desaparición: un chofer, un pasajero enigmático en Concordia y un auto incendiado en Córdoba

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

La familia de Daiana agradece, pide respeto y exige que la política no utilice el caso

La familia de Daiana agradece, pide respeto y exige que la política no utilice el caso

Ovación
Golpes que tuvieron un objetivo altruista en el Club Estudiantes

Golpes que tuvieron un objetivo altruista en el Club Estudiantes

Gimnasia de Mendoza se coronó campeón de la Primera Nacional

Gimnasia de Mendoza se coronó campeón de la Primera Nacional

Argentina se coronó campeón del Panamericano Sub 18 de sóftbol

Argentina se coronó campeón del Panamericano Sub 18 de sóftbol

Racing logró un merecido triunfo ante Banfield

Racing logró un merecido triunfo ante Banfield

Derrota de Rowing en el Regional del Litoral de Rugby

Derrota de Rowing en el Regional del Litoral de Rugby

La provincia
Desesperada búsqueda de una joven de Gualeguaychú desaparecida tras emprender un viaje sola

Desesperada búsqueda de una joven de Gualeguaychú desaparecida tras emprender un viaje sola

Lluvia y granizo en Paraná: el alerta meteorológico del SMN para Entre Ríos

Lluvia y granizo en Paraná: el alerta meteorológico del SMN para Entre Ríos

Numerosos comercios abrieron el feriado con expectativas de un repunte en las ventas

Numerosos comercios abrieron el feriado con expectativas de un repunte en las ventas

SMN: se espera una máxima de 32 grados para este sábado

SMN: se espera una máxima de 32 grados para este sábado

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Dejanos tu comentario